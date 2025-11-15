Πολυτεχνείο: Με επεισόδια και τραυματίες ξεκίνησαν οι εορτασμοί - Επί ποδός 5.500 αστυνομικοί

Οι πύλες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου άνοιξαν σήμερα, καθώς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973. Δεκάδες πολίτες άρχισαν να αποτίουν φόρο τιμής στους αγωνιστές, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη πενήντα δύο χρόνια μετά. Παράλληλα όμως δεν έλειψαν οι εντάσεις, καθώς σήμερα το πρωί σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ νεαρών ατόμων εντός του χώρου του Πολυτεχνείου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί. Γι' αυτό τον λόγο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό, το Σάββατο και την Κυριακή, από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Δευτέρα, οπότε και οι πύλες θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι, σηματοδοτώντας την έναρξη της καθιερωμένης πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία.

Στο πλαίσιο του τριημέρου, είναι προγραμματισμένη επετειακή εκδήλωση στο ιστορικό κτήριο Αβέρωφ το βράδυ του Σαββάτου. Πέραν των εκθέσεων φωτογραφίας και εικαστικών, ξεχωρίζει η εκδήλωση με ομιλητές πρωταγωνιστές της εξέγερσης και ακαδημαϊκούς. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση αναμένεται συμμετοχή πλήθους κόσμου, καθώς και συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Συμπλοκή κατά το άνοιγμα της πύλης

Η έναρξη του τριημέρου επισκιάστηκε από ένα σοβαρό επεισόδιο νωρίς το πρωί. Με το άνοιγμα της κεντρικής πύλης, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ νεαρών ατόμων εντός του χώρου του Πολυτεχνείου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Την έρευνα για το συμβάν και τις συνθήκες της συμπλοκής έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

Επί ποδός 5.500 αστυνομικοί

Σύμφωνα με πληροφορίες και φέτος αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 5.500 αστυνομικοί από πλήθος Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. όπως Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας.

Μέτρα θα ληφθούν πέριξ του Πολυτεχνείου και όταν ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία μπροστά από τις πύλες του ιδρύματος θα τοποθετηθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευχθεί η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με το πανεπιστημιακό ίδρυμα ενώ πέριξ των δρόμων και της πλατείας Εξαρχείων θα αναπτυχθούν επίσης διμοιρίες και δυνάμεις της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, ΔΙ.ΑΣ. και ΟΠΚΕ όπου κρίνεται απαραίτητο.

Μέτρα θα ληφθούν και στις Πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και φέτος μπορεί κάποιες ομάδες να θελήσουν να καταλήξουν στην ισραηλινή Πρεσβεία, όπως επίσης μέτρα θα ληφθούν και σε άλλες Πρεσβείες και πέριξ Συντάγματος και Βουλής.

Drone και ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν συνεχώς εικόνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ από την πορεία και την περιοχή των Εξαρχείων για τυχόν άτομα που θα θελήσουν να ανέβουν σε ταράτσες, ενώ στο Κέντρο Επιχειρήσεων θα βρίσκονται και εισαγγελείς για άμεση λήψη αποφάσεων εφόσον χρειαστεί.

Σε νευραλγικά σημεία θα αναπτυχθούν και τα υδροβόλα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. ενώ καθ’ όλη την διάρκεια της πορείας θα βρίσκονται ανεπτυγμένες ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και βεβαίως της Ασφάλειας για προληπτικές προσαγωγές κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων.

