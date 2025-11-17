Παίκτρια του GNTM αποκάλυψε πως έχει καρκίνο - «Μην εγκαταλείπεις ποτέ»

Για πρώτη φορά, η Εβελίνα Σκίτσκο μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Το μοντέλο, γνωστό από τη συμμετοχή του στο GNTM, ανάρτησε στα social media φωτογραφίες από τη νοσηλεία της στο Ογκολογικό και περιέγραψε τις σκέψεις, τους φόβους αλλά και τη δύναμη που βρήκε μέσα από την περιπέτειά της.

Σημαντική στήριξη σε όλη αυτή τη διαδρομή υπήρξε η Έλενα Χριστοπούλου και τα αγαπημένα της πρόσωπα, όπως τόνισε η ίδια, ενώ παραδέχτηκε ότι αρχικά δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα μιλούσε δημόσια για ένα τόσο προσωπικό κομμάτι της ζωής της.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Δεν πίστευα ότι θα ερχόταν η μέρα που θα μιλούσα δημοσίως για κάτι τόσο προσωπικό. Θεωρούσα πως είναι αδυναμία και ντροπή… Μέχρι που είδα πόσα άτομα, μικροί και μεγάλοι βιώνουν την ίδια κατάσταση. Εκεί κατάλαβα πόσοι είμαστε. Κατάλαβα πως δεν είναι αδυναμία αλλά αντιθέτως δύναμη… Φτάνει να το πιστεύεις και να μην εγκαταλείψεις!».

Η Εβελίνα στέλνει έτσι ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης σε όσους αντιμετωπίζουν τον καρκίνο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον ρόλο των γιατρών, νοσοκόμων και βοηθών, που βρίσκονται δίπλα στους ασθενείς σε κάθε στιγμή της μάχης τους.

Δείτε την ανάρτησή της: