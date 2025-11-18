Τραγωδία στην Αχαΐα: Άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος σε ελιά - Εντοπίστηκε σημείωμα

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η μικρή κοινωνία χωριού της Αχαΐας από την αυτοκτονία ενός 75χρονου άνδρα την Τρίτη (18/11).

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι, σύμφωνα με το tempo24.news, όταν ο άνδρας βρέθηκε σε κτήμα, από οικείους του, κρεμασμένος από ελαιόδεντρο, με σχοινί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις του Α.Τ. Αιγιάλειας και κατά την αυτοψία του χώρου βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα όπου ανέφερε τους λόγους για τους οποίους προέβη στο απονενοημένο διάβημα.

