Αχαΐα: Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με τον θάνατο του 3χρονου - «Είχε "τρέλα" με την "γουρούνα"»

Υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου του μικρού στη Δυτική Αχαΐα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε μαζί με τον 25χρονο θείο του από ύψος περίπου δύο μέτρων.

Πρόκειται για μια συνταρακτική εξέλιξη, καθώς μαρτυρίες φαίνεται να συνέβαλαν στην αποκάλυψη της πραγματικότητας. Ενώ οι εμπλεκόμενοι μιλούσαν αρχικά για ατύχημα που συνέβη από πτώση σε μάντρα, τελικά οι Αρχές, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν, κατέδειξαν ότι το παιδί έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο με «γουρούνα».

Η πρώτη εκδοχή ανέφερε πως ο θείος κρατούσε το τρίχρονο παιδί στην αγκαλιά του, χτύπησαν σε μπαλκόνι και στη συνέχεια το παιδί του γλίστρησε από τα χέρια, με αποτέλεσμα να πέσει και να σκοτωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η έρευνα των Αρχών και κατόπιν η ομολογία του θείου έδειξαν ότι το παιδί βρισκόταν πάνω στη «γουρούνα» που οδηγούσε ο θείος, και τότε συνέβη το μοιραίο.

Συγγενείς αναφέρουν: «Ο μικρός ήταν ανήσυχος, είχε "τρέλα" με την "γουρούνα", και ο θείος για να τον ησυχάσει τον πήρε βόλτα αλλά έγινε το κακό και βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφορίτσα. Πίστεψαν όλοι πως ήταν ένα απλό τροχαίο και θα γινόταν καλά το παιδί αλλά δεν ήταν έτσι. Ο θείος από τις τύψεις δεν μπορούσε να ησυχάσει και πήγε και τα είπε στις Αρχές. Όσο για την "γουρούνα", την έκρυψαν σε ένα μαντρί απλά επειδή ακόμα δεν είχε γίνει η μεταβίβαση».

Στο Mega μιλά συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας:

– Συγγενής: Το παιδί «έφυγε», δεν ρώτησα κάτι άλλο.

– Δημοσιογράφος: Ξέρετε τι συμβαίνει; Από την αρχή υπήρχε η πληροφορία για τη χρήση «γουρούνας».

– Συγγενής: Δεν ξέρω. Ό,τι μου λένε επαναλαμβάνω, μπορεί να υπάρχει η «γουρούνα» και μπορεί να μην υπάρχει, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σας το πω.

– Δημοσιογράφος: Οι πληροφορίες που έχω αναφέρουν ότι έχουν παραδεχτεί πως είναι η «γουρούνα».

– Συγγενής: Άμα έχουν παραδεχτεί, τότε θα είναι όπως τα λέτε, όταν υπάρχει η αλήθεια δεν κρύβεται. Καταρχάς αυτός πήγε μόνος του στην Αστυνομία. Ο αδερφός μου δεν είπε ότι τον είδε να πέφτει, έδωσε μια εικόνα σε όσα ειπώθηκαν στα κανάλια και είπε ότι πήρε το παιδί και έφυγε, ότι όταν χτύπησε το παιδί τον φώναξαν και «βούτηξε» το παιδί με το αυτοκίνητο και έφυγε.

