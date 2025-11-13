Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του

Η τοπική κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας βυθίστηκε στο πένθος μετά τον θάνατο του τρίχρονου Ανδρέα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ένα τραγικό ατύχημα την Κυριακή το απόγευμα. Οι κάτοικοι του χωριού, συγκλονισμένοι, αποχαιρέτησαν το παιδί μέσα σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και σιωπής.

Τραγική φιγούρα η μητέρα και η γιαγιά του μικρού αγοριού οι οποίες συντετριμμένες δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που βρήκε την οικογένειά τους. «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα καθώς συνόδευε το λευκό φέρετρο.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο 25χρονος θείος του μικρού, κρατώντας τον Ανδρέα στην αγκαλιά του, χτύπησε κατά λάθος το κεφάλι του σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έχασε την ισορροπία του. Αποτέλεσμα ήταν και οι δύο να πέσουν από ύψος περίπου δύο μέτρων. Στην κατάθεσή του, ο θείος περιέγραψε πως «παίζαμε και ξαφνικά γλιστρήσαμε, δεν κατάλαβα πώς συνέβη. Θα προτιμούσα να είχα πέσει εγώ μόνος μου».

Αμέσως μετά την πτώση, ο παππούς του παιδιού έσπευσε να βοηθήσει, μεταφέροντάς τον στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας. Στη συνέχεια, ο Ανδρέας διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που διήρκεσαν40 λεπτά, ο μικρός Ανδρέας υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία του πνοή. Ο25χρονος θείος, ο οποίος κρατούσε το παιδί τη στιγμή του ατυχήματος, αφέθηκε ελεύθερος καθώς η οικογένεια δεν υπέβαλε ποινική δίωξη. Η μητέρα και η γιαγιά του παιδιού βρέθηκαν στο πλευρό του λευκού φέρετρου, γεμάτες πόνο και απέραντη θλίψη.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου εξέφρασε τη βαθιά λύπη της για την απώλεια, τονίζοντας ότι το παιδί εισήχθη σε κρίσιμη κατάσταση και παρά τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

