Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του

Το παιδί έχασε τη ζωή του όταν έπεσε μαζί με τον θείο του από ύψος 2 μέτρων

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τοπική κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας βυθίστηκε στο πένθος μετά τον θάνατο του τρίχρονου Ανδρέα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ένα τραγικό ατύχημα την Κυριακή το απόγευμα. Οι κάτοικοι του χωριού, συγκλονισμένοι, αποχαιρέτησαν το παιδί μέσα σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και σιωπής.

Τραγική φιγούρα η μητέρα και η γιαγιά του μικρού αγοριού οι οποίες συντετριμμένες δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που βρήκε την οικογένειά τους. «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα καθώς συνόδευε το λευκό φέρετρο.

1763030596427-364601145-1.jpg
1763030605016-4118289-2.jpg
1763030614197-259177014-3.jpg

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο 25χρονος θείος του μικρού, κρατώντας τον Ανδρέα στην αγκαλιά του, χτύπησε κατά λάθος το κεφάλι του σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έχασε την ισορροπία του. Αποτέλεσμα ήταν και οι δύο να πέσουν από ύψος περίπου δύο μέτρων. Στην κατάθεσή του, ο θείος περιέγραψε πως «παίζαμε και ξαφνικά γλιστρήσαμε, δεν κατάλαβα πώς συνέβη. Θα προτιμούσα να είχα πέσει εγώ μόνος μου».

Αμέσως μετά την πτώση, ο παππούς του παιδιού έσπευσε να βοηθήσει, μεταφέροντάς τον στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας. Στη συνέχεια, ο Ανδρέας διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που διήρκεσαν40 λεπτά, ο μικρός Ανδρέας υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία του πνοή. Ο25χρονος θείος, ο οποίος κρατούσε το παιδί τη στιγμή του ατυχήματος, αφέθηκε ελεύθερος καθώς η οικογένεια δεν υπέβαλε ποινική δίωξη. Η μητέρα και η γιαγιά του παιδιού βρέθηκαν στο πλευρό του λευκού φέρετρου, γεμάτες πόνο και απέραντη θλίψη.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου εξέφρασε τη βαθιά λύπη της για την απώλεια, τονίζοντας ότι το παιδί εισήχθη σε κρίσιμη κατάσταση και παρά τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο - «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»

13:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Μπαρτσελόνα: Πασκουάλ η επιστροφή! Επίσημα νέος κόουτς των «μπλαουγκράνα»

13:30MEETING POINT

Ο Κώστας Βαρώτσος live στο Meeting Point - Από τον Δρομέα στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ο 23χρονος συγγενής του Καργάκη έφτιαξε τη βόμβα που προκάλεσε το μακελειό

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είδε τον Ιησού 49 φορές - Διαψεύδει επισήμως το Βατικανό

13:20ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Το penny «πέθανε» σε ηλικία 232 ετών - Τέλος εποχής για το ιστορικό νόμισμα

13:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Σέντρα στα τελευταία… προκριματικά - Ποιες εθνικές μπορούν να εξασφαλίσουν πρόκριση

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Βαθύς πόνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη - Ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Αντιδρούν γιατί τώρα αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 69χρονη που δολοφονήθηκε από άστεγο - Πληροφορίες ότι φρόντιζε τον άνθρωπο που την σκότωσε

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Από τις αρχές Ιανουαρίου οι αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς - Μειώνεται η άμεση φορολογία

13:00ΥΓΕΙΑ

Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει 3 «κρυφούς» παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν Αλτσχάιμερ

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Παρατείνεται η κράτησή του στη φυλακή - Ποιος είναι ο λόγος και πότε θα βγει

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πραγματοποίησε 250 «σαμποτάζ» σε παλαιστινιακές υδάτινες υποδομές σε 5 χρόνια

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» σε 6 άτομα για διαρρήξεις ATM και κλοπές αυτοκινήτων - Άνω των €500.000 η λεία

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Κυρώσεις στον στενό φίλο του που εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς επέβαλε ο Ζελένσκι - Κατηγορείται για την υπεξαίρεση 100 εκατ. δολαρίων

12:46ΥΓΕΙΑ

«Ξεκινά από τα πόδια»: Το «σιωπηλό» σύμπτωμα για καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική νόσο ή θρόμβους αίματος

12:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στο μέτωπο της Ζαπορίζια ο Ζελένσκι, μετά την ρωσική προέλαση στην περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτή είναι η 49χρονη που σκοτώθηκε σε φούρνο - Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

12:46ΥΓΕΙΑ

«Ξεκινά από τα πόδια»: Το «σιωπηλό» σύμπτωμα για καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική νόσο ή θρόμβους αίματος

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

13:20ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Το penny «πέθανε» σε ηλικία 232 ετών - Τέλος εποχής για το ιστορικό νόμισμα

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Βαθύς πόνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη - Ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος σε φθηνά προϊόντα από Temu και Shein; - Έρχονται φόροι σε πακέτα κάτω των 150 ευρώ

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ιταλία: Μητέρα έκοψε το λαιμό του εννιάχρονου γιου της

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Καρχαρίας τριών μέτρων εντοπίστηκε στην Αργολίδα - Ψαράς «πάλεψε» για να τον απελευθερώσει

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Από τις αρχές Ιανουαρίου οι αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς - Μειώνεται η άμεση φορολογία

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

12:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκαν 4 σκάφη: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Μαρίνα Ζέας που έκαψε ιστιοφόρο και τρία γιοτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ