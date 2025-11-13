Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - Συντετριμμένη η οικογένεια από τον χαμό του

Θλίψη επικρατεί στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων Αχαΐας από το τραγικό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον χαμό του 3χρονου Ανδρέα.

Το μικρό αγγελούδι έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μαντρότοιχο, ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά του 25χρονου θείου του.

Φίλοι και συγγενείς θα πουν σήμερα το τελευταίο αντίο στον τρίχρονο Ανδρέα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε όταν ο 25χρονος θείος του είχε βγει μία βόλτα στην αυλή του σπιτιού κρατώντας στην αγκαλιά του τον 3χρονο Ανδρέα. Την ώρα που περπατούσαν, ο νεαρός χτύπησε το κεφάλι του σε χαμηλό μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να ζαλιστεί και να πέσει στο κενό μαζί με το παιδί που κρατούσε αγκαλιά.

Ελεύθερος ο 25χρονος μετά την απολογία του

Ο θείος του Ανδρέα τραυματίστηκε επίσης από την πτώση ωστόσο ο 3χρονος ήταν εκείνος που δέχθηκε το μοιραίο χτύπημα.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» για προληπτικούς λόγους, όπου νοσηλεύτηκε φρουρούμενος, καθώς οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία εις βάρος του για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο οι γονείς του τρίχρονου δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη του άνδρα για τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού τους.

Ο 25χρονος παραμένει σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.

«Πέσαμε μαζί στο κενό», είπε με κλάματα στους αστυνομικούς λίγες ώρες μετά το περιστατικό. «Είμαι συντετριμμένος. Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ παρά ο Ανδρέας μας. Τον είχα σαν παιδί μου», ήταν τα πρώτα του λόγια, φανερά καταρρακωμένος.

Όπως ανέφερε στην κατάθεσή του, ο μικρός ήταν ανήσυχος και τον πήρε στην αγκαλιά του για να πάνε στην αποθήκη, να παίξει με τα ζώα της οικογένειας. «Τον είχα στην αγκαλιά μου. Λίγο αργότερα μου ξέφυγε πήγα να τον συγκρατήσω και οι δύο μαζί πέσαμε από ύψος περίπου 2 με 3 μέτρα», είπε χαρακτηριστικά.

Σε βάρος του 25χρονου έχει σχηματισθεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Συγκλονίζει ο παππούς του 3χρονου – «Άκουσα ουρλιαχτά και βγήκα έξω…»

Με δακρυσμένα μάτια και φωνή που τρέμει, ο παππούς του 3χρονου παιδιού περιέγραψε στην κάμερα τα δραματικά δευτερόλεπτα που στοίχισαν τη ζωή στο εγγονάκι του.

«Εδώ, εδώ χτύπησε το κεφάλι του… και με το έτσι που κάνει πέρα, το είχε στα χέρια του. Ζαλίστηκε και έπεσε στο τσιμέντο. Εκεί έγιναν όλα…» λέει, δείχνοντας το σημείο όπου ο 25χρονος θείος, κρατώντας αγκαλιά το παιδί, έπεσε από το τοιχίο ύψους δύο μέτρων.

Ο παππούς, τραγική φιγούρα της οικογένειας, περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί: «Ήτανε κι άλλα παιδάκια εδώ, τα αδερφάκια του. Και ακούω ουρλιαχτά… βγαίνω έξω και βλέπω τον άνθρωπο χάμω μαζί με το παιδί».

Μόλις συνειδητοποίησε το μέγεθος του τραυματισμού, πήρε το εγγονάκι του με το αυτοκίνητο και το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Από εκεί, το παιδί διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας μετά τον θάνατο του Ανδρέα

Τη στιγμή του δυστυχήματος, οι γονείς του παιδιού απουσίαζαν καθώς βρίσκονταν σε κοντινό χωράφι, όπου μάζευαν ελιές.

Οι συγγενείς, βλέποντας το νήπιο αναίσθητο, το πήραν με το αυτοκίνητό τους και το μετέφεραν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Καθοδόν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, που τους συνάντησε στη διαδρομή και ανέλαβε τη διακομιδή.

Το 3χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας και έπειτα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά, ωστόσο το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε λίγο πριν τις 8 το βράδυ.

Έξω από το νοσοκομείο, εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με τους γονείς και τους συγγενείς να καταρρέουν στο άκουσμα της είδησης.

