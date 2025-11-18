Αχαΐα - Καλιακμάνης: Ποιοι και γιατί έκρυψαν την αλήθεια για τον θάνατο του τρίχρονου

Έκρυψαν μετά τον θάνατο του παιδιού σε ελαιοτριβείο τη γουρούνα και όλοι υποστήριζαν την εκδοχή της πτώσης από τον μαντρότοιχο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου


Ο θάνατος του τρίχρονου παιδιού που αρχικά σύμφωνα με την μαρτυρία του 25χρονου θείου του οφειλόταν σε πτώση από μάντρα, πήρε μία ανατρεπτική τροπή.

Ο νεαρός υπό το βάρος της ενοχής, αλλά και της πιεστικής συνεχιζόμενης έρευνας των αρχών εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και ομολόγησε πως είχε πάει το μικρό βόλτα με γουρούνα η οποία ανατράπηκε, σκοτώνοντας το παιδί.

Ωστόσο αυτό που προκαλεί ερωτήματα, είναι ότι του περιστατικού της πτώσης από τη μάντρα υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες, αποκρύπτοντας το γεγονός της βόλτας με τη γουρούνα, αλλά και εξαφανίζοντάς την σε ένα ελαιοτριβείο.

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο Mega, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττική, Γιώργος Καλιακμάνης, υπήρξε σχέδιο αποπροσανατολισμού των ερευνών, καθώς οι αστυνομικοί δεν έμειναν στην αρχική εκδοχή του ατυχήματος.

Ο νεαρός, σύμφωνα με τον κ.Καλιακμάνη, μέσω του δικηγόρου του, ειδοποίησε την αστυνομία ότι θα παρουσιαστεί για να καταθέσει, όπου και ομολόγησε τι ακριβώς συνέβη.

Ο νεαρός θείος διώκεται για ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ωστόσο αυτή η κατηγορία ενδέχεται να αλλάξει, ενώ δεν αποκλείεται να μπουν και άλλα άτομα στο κάδρο, προκειμένου να διερευνηθεί, ποιοι και γιατί απέκρυψαν την αλήθεια.

