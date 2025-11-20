Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό και Κηφισίας, καθυστερήσεις σε κέντρο και Μεσογείων

Άλλη μία μέρα ταλαιπωρίας για τους οδηγούς στο Λεκανοπέδιο

«Γκάζι – φρένο» είναι οι οδηγοί που κινούνται στις βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής και το πρωί της Πέμπτης (20/11).

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στον Κηφισό εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλο το μήκος του και στα δύο ρεύματα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και τη Λυκόβρυση.

Στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινά από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα.

Προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ και στη Λεωφόρο Συγγρού, εντοπίζονται καθυστερήσεις.

Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια στην άνοδο από το Πεδίον του Άρεως.

Στην Κηφισίας, οι οδηγοί θα πρέπει να «οπλιστούν» με ιδιαίτερη υπομονή, καθώς τμηματικά υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα, που εκκινούν από το Μαρούσι έως και τον κόμβο τη Βασιλίσσης Σοφίας.

