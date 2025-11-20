Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης από τον Κολωνό

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 17χρονης από τον Κολωνό.

Στις 14/11/25, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας, η Μαρία Ιουλία Σ., 17 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 20/11/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε

κίνδυνο.

Η Μαρία Ιουλία Σ. έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει περίπου 60 κιλά, έχει κοντά

καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη

φόρμα, άσπρο φούτερ και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Στις 12/11 είχε σημάνει ξανά συναγερμός για την εξαφάνιση της 17χρονης, όταν εξαφανίστηκε στις βραδινές ώρες της 9/11 από τον Κολωνό.

