Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 16χρονης Γεωργίας

Ανακοίνωση εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της 16χρονης Γεωργίας που αγνοείται από το απόγευμα της Τετάρτης από την περιοχή Ανάληψη στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:

«Στις 19/11/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από τη περιοχή της Ανάληψης, Θεσσαλονίκης, η Γεωργία Α. 16 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 19/11/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Γεωργία Α. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μακριά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γαλάζια μπλούζα, γαλάζια φόρμα παντελόνι, μαύρο μπουφάν, καπέλο και είχε μπορντό σακίδιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική ομάδα Έρευνας και Διάσωσης “Θανάσης Μακρής” του Χαμόγελου του Παιδιού μαζί με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Θεσσαλονίκης (ΕΟΔ), την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ) και την Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να βοηθήσουν στην αναζήτηση της ανήλικης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

