Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ - Αντιπαράθεση Μαρινάκη με Κωνσταντοπούλου

Με την θετική ψήφο από τη ΝΔ ψηφίσθηκε επί της Αρχής από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, η συζήτηση του οποίου επισκιάστηκε από την έντονη αντιπαράθεση του Παύλου Μαρινάκη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πρόκειται για το σχέδιο νόμου του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης - EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT)».

Το νομοσχέδιο καταψηφίσθηκε επί της Αρχής από όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης ολοκληρώνοντας την συζήτηση του νομοσχεδίου σχετικά με την εκπρόθεσμη τροπολογία που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα στους εργαζόμενους της ΕΡΤ και κυρίως από τη ΝΕΡΙΤ αλλά και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας ανέφερε ότι όπως σας είπα πολλές φορές και στις συζητήσεις στην Επιτροπή, δεν είμαστε επί της Αρχής της αντίθετοι γι' αυτό άλλωστε και κατά τη διαβούλευση του σχεδίου νόμου τα είχαμε εντάξει.

Επειδή όμως υπήρχαν παρατηρήσεις από τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, έχουμε πει ότι θα εξετάσουμε με τους εργαζόμενους τον τρόπο που μπορεί να γίνουν δεκτά και θα έρθουν σε επόμενο νομοσχέδιο, τώρα η τροπολογία δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Ο κ. Μαρινάκης στην συνέχεια, σχολιάζοντας την ομιλία της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και τις αναφορές που έκανε για αυτά, που όπως είπε, οδήγησαν σε παραίτηση τον Αναστάση Καραναστάση από το βουλευτικό του αξίωμα, ανέφερε: «ακούσαμε μια ομιλία αφιερωμένη στον Διαμαντή, για τα "άπαντα του Διαμαντή" και προσπαθούμε να καταλάβουμε - γι' αυτό και κοιταζόμαστε- σε τι και που τον έχουμε σπιλώσει και γιατί τέτοια ανάλυση.

Ο άνθρωπος συμπαθέστατος είναι και καλός καλλιτέχνης είναι και δεν υπάρχει καμία διάθεση κριτικής, αλλά έτσι όπως σας άκουγα νόμιζα πως θα μου προτείνατε είτε για κάποια σαπουνόπερα με τίτλο "Τα δάκρυα για τον Διαμαντή" είτε για κάποιο αφιέρωμα στην δημόσια τηλεόραση για τον ίδιο» και πρόσθεσε: «κυρία Κωνσταντοπούλου, μόνο στην πλάκα θα μπορούσε κανείς να σας πάρει, γιατί εάν σας πάρει κανείς στα σοβαρά με όλα αυτά που είπατε μπορεί να σας πει δύο πράγματα: μαθήματα ηθικής εσείς σε αυτή την Αίθουσα και σε αυτή την χώρα δεν μπορείτε να κάνετε σε κανέναν.

Είστε η πολιτική αρχηγός, μεταξύ άλλων πολλών και δεν θα αναφερθώ στο παρελθόν, που έχετε προσβάλει εδώ σε αυτή την Αίθουσα την μνήμη ενός νεκρού. Του νεκρού μηχανοδηγού των Τεμπών, προκειμένου να μαζέψετε ψήφους και δεν σας ένοιαζε μια μάνα που έχασε το παιδί της και σας έβλεπε στην τηλεόραση για αυτά που λέγατε. Είστε μια πολιτικός αρχηγός που ανέβηκε για ένα διάστημα δημοσκοπικά στις "πλάτες" νεκρών. Αυτό θα σας ακολουθεί για μια ζωή».

Ο υφυπουργός σχολίασε και τις αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ότι είναι διορισμένος υπουργός και όχι εκλεγμένος βουλευτής, είπε «είμαι προς το παρόν εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, θα δώσω και εγώ την μάχη μου και ό,τι κρίνει ο λαός, αλλά στο κόμμα μου ό,τι αποφασίσουν οι πολίτες θα ισχύει και στην Βουλή. Εσάς, σας παραπέμπω στην κυρία Δάλλα στις 30/10/2025 η οποία λέει "είμαστε 20 γυναίκες που βγήκαμε πρώτες στις Περιφέρειές μας και μας καρατόμησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου" και σας καταγγέλλει και για μπούλινγκ λέγοντας ότι θα κινηθεί και νομικά. Εγώ, λοιπόν, σας παραπέμπω στην κυρία Δάλλα, γιατί καλά όλα αυτά που είπατε για τον κ. Διαμαντή Καραναστάση αλλά η κυρία Δάλλα είναι εδώ και σας καταδιώκει».

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Ήμουν πάντα με την πλευρά της ενημέρωσης ενώ εσείς με την προπαγάνδα

«Εγώ το 2013, υπερασπίστηκα την ΕΡΤ, που την κλείσατε, το 2015 δεν ψήφισα τον κ. Ταγματάρχη που τον έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ήμουν πρόεδρος της Βουλής, ήμουν πάντα με την πλευρά της ενημέρωσης, ενώ εσείς είστε πάντα με την πλευρά της προπαγάνδας και είμαι αυτή και πείτε το και στον κ. Μητσοτάκη, που θα φροντίσω προσωπικά τη βρομιά σας, να την καθαρίσω», είχε αναφέρει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στη Βουλή, στη συζήτηση για την ΕΡΤ ΑΕ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «πολύ σημαντική και πολύ σημαδιακή» τη σημερινή συζήτηση γιατί όπως εξήγησε: «συζητάμε το νομοσχέδιο του κ. Μαρινάκη, ενός διορισμένου υπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, για την ΕΡΤ, δηλαδή τη δημόσια τηλεόραση, για τη λήψη μέτρων για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και συζητάμε το νομοσχέδιο αυτό σε συνθήκες, όπου με πρωτοβουλία της κυβέρνησης έχει ψηφιστεί και εφαρμοστεί ένα σύστημα που κόβει την ομιλία, όταν ξεπεράσει κάποιος ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο (εν. «κόφτη»)», ενώ υποστήριξε ότι «αυτή ήταν μια πρωτοβουλία της ΝΔ, για να περιορίσουν» την ίδια.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δήλωσε ότι αυτό συνέβη όχι γιατί μιλάει πολύ, αλλά για αυτά που λέει. «Και για αυτά που λέει η Πλεύση Ελευθερίας», πρόσθεσε.

Για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα, η κ. Κωνσταντοπούλου, είπε «το έπραξε για να παραμείνει πιστός στις αξίες του», κάτι που -όπως είπε- σπανίζει και ότι είχε «πάρα πολύ σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο, πάρα πολύ πλούσια κοινοβουλευτική και πολιτική δράση, πάρα πολύ συγκεκριμένο, αντισυμβατικό και ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο παρενέβη στα πράγματα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, πρόσθεσε ότι ο κ. Καραναστάσης, «δέχθηκε μια χυδαία επίθεση και στοχοποίηση, ξανά και ξανά και τη δέχεται και από χθες γιατί κατήγγειλε τη βρομιά, που παριστάνετε εσείς ότι δεν υπάρχει. Τη βρομιά η οποία έχει εξαπλωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι πια δεκάδες τα πρόσωπα της ΝΔ, εδώ μέσα, στη βουλή, στην κυβέρνηση και στην Κοινοβουλευτική σας Ομάδα, αλλά και γύρω γύρω, που εμπλέκονται σε ποινικές δικογραφίες, που προστατεύονται από εσάς και που παριστάνετε ότι δεν υπάρχουν».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε και για σχέδιο της κυβέρνησης να καλύψει τα πάντα και να επιτίθεται σε αυτούς που την αποκαλύπτουν ενώ κατέθεσε στα πρακτικά «τις 14 ομιλίες, τις 12 εισηγήσεις, τις 61 ακόμη ομιλίες στις επιτροπές και τις 140 ερωτήσεις σε υπουργούς» του Διαμαντή Καραναστάση. «Αυτός είναι ο άφαντος;», ρώτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

