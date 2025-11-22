Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε διώροφο σπίτι – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο διπλοκατοικίας γύρω στις 17:45

Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε διώροφο σπίτι – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Eurokinissi/Αρχείου
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε σπίτι στον Άγιο Βασίλειο, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο διπλοκατοικίας γύρω στις 17:45. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από ξυλόσομπα.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

