Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε διώροφο σπίτι – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Η φωτιά εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο διπλοκατοικίας γύρω στις 17:45
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε σπίτι στον Άγιο Βασίλειο, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο διπλοκατοικίας γύρω στις 17:45. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από ξυλόσομπα.
Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
