Άκης Τσελέντης: Έμεινε στο νοσοκομείο 50 ημέρες - Η εξομολόγηση για την περιπέτεια με την υγεία του

Μία σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του αντιμετωπίζει ο Άκης Τσελέντης, ο οποίος παρέμεινε στο νοσοκομείο για 50 ημέρες, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του στα social media.

«Αν και ακόμη δεν έχω συνέλθει προσπαθώ να καλύψω το καινό των αναρτήσεων μου… Πολλές τις είχα ανεβάσει στο φβ αλλά λόγω της κατάστασης μου δεν τα κατάφερα. Έλειψα περίπου 50 ημέρες στο νοσοκομείο ακίνητος σε ένα κρεβάτι και ξέφευγα ξεφυλλίζοντας το μεγάλο ημερολόγιο με τις αναμνήσεις μου», έγραψε αρχικά ο γνωστός σεισμολόγος.

«Πάντως ο Άδωνης κάτι έκανε. Τόσες ημέρες ακίνητος θα είχα γεμίσει ψήρες. Ούτε κουνούπι δε πέταγε. Ωφειλω να πω ένα εύγε για το έμπειρο και φιλότιμο ιατρικό προσωπικό που αντιμετώπιζαν κάθε ασθενή προσωπικά σαν δικό τους άνθρωπο. Τα πρώτα μάτια που με κοίταγαν με στοργή όταν ξύπνησα ήταν του ανθρώπου σύμβολο για μένα του καθηγητή Βαρώτσου», πρόσθεσε στην ανάρτησή του.