Κίνηση: Χάος λόγω της κακοκαιρίας στους δρόμους της Αττικής – Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

Μία ακόμη δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς που κινούνται στο Λεκανοπέδιο καθώς τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε πολλές από τις κεντρικές οδούς της Αττικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής αυξημένη κίνηση παρατηρείται:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού (άνοδος)

Λ. Κηφισού (κάθοδος)

Πέτρου Ράλλη

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Βασ. Αμαλίας

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Βάρης-Κορωπίου

Αττική Οδός

Περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη

Λ. Σχιστου

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττικής Οδού, καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10'-15' από κόμβο Κύμης έως κόμβο Πεντέλης, λόγω σύγκρουσης οχημάτων.