Θεσσαλονίκη: 37χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με όπλο – Τον βρήκε μέσα στο ΙΧ του περαστικός

Με ένα σοκαριστικό περιστατικό βρέθηκε αντιμέτωπος ένας πολίτης το πρωί της περασμένης Κυριακής σε περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Γύρω στις 08:30, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, εντόπισε έναν άνδρα αναίσθητο μέσα σε αυτοκίνητο στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς, κάτω από την οδό Σοφούλη. Αμέσως ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία, και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το thestival, από την έρευνα των Αρχών, ο άνδρας ήταν 37 ετών και έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε σημείωμα που εκτιμάται ότι έγραψε ο ίδιος, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της αυτοκτονίας.