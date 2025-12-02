Κίνηση τώρα: «Κόλαση» στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό χάος στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου και το πρωί της Τρίτης (2/12) με τον Κηφισό, το κέντρο και την Αττική Οδό να καταγράφουν τη μεγαλύτερη κίνηση.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει στα ρεύματα εισόδου και εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών και τμηματικά στην Αθηνών – Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη).

Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται στην Πέτρου Ράλλη, στο ύψος της Θηβών.

Στο κέντρο της Αθήνας, παρατηρείται η κλασσική κίνηση, με τους περισσότερους κεντρικούς δρόμους να είναι μποτιλιαρισμένοι και συγκεκριμένα οι: Πατησίων, Αχαρνών, Αλεξάνδρας (στο ρεύμα ανόδου), Μεσογείων (τμηματικά στο ρεύμα καθόδου), Κηφισίας (άνοδος, στο ύψος του Νέου Ψυχικού και κάθοδος, στο ύψος του Αμαρουσίου), Βασιλίσσης Σοφίας και στα δύο ρεύματα, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Αχιλλέως / Μάρνη, Γαλατσίου, Βουλιαγμένης, Περιφερειακή Καρέα αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

Μεγάλες καθυστερήσεις, που φτάνουν έως και τα 25 λεπτά, παρατηρούνται στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο της Δημοκρατίας έως και τον κόμβο της Κηφισίας.