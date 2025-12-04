Κακοκαιρία Byron: Ξεκίνησαν τα προβλήματα στη Ζάκυνθο - Πλημμύρισαν δρόμοι

Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται η κακοκαιρία Byron που θα πλήξει τις επόμενες ημέρες τη χώρα, με τη Ζάκυνθο να βρίσκεται στο επίκεντρο της σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Μάλιστα από τη σφοδρή βροχόπτωση από νωρίς το πρωί έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στην περιοχή Αλυκές με τις αρχές να συστήνουν στους πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη. Μάλιστα τις επόμενες ώρες αναμένεται η ένταση της βροχής να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας ακόμα περισσότερα προβλήματα.

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά που αντιμετωπίστηκε άμεσα.

