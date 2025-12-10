Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Σημαντικές καθυστερήσεις

Αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Τετάρτης (10/12).

Ιδίατερα δύσκολη εικόνα στον Κηφισό, ο οποίος είναι στο «κόκκινο» στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση από τον κόμβο με τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Ιωνία.

Ταυτόχρονα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Κηφισίας, από Αμπελόκηπους έως Χαλάνδρι, στη Μεσογείων (στο ρεύμα προς Αθήνα), στην Κατεχάκη, και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά.

Την ίδια ώρα στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.