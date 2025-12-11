Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Χωρίς τείχος ανοσίας στη φετινή απειλητική επέλαση της γρίπης
Ελεύθερος Τύπος: Fast track δημοσίευση διαθηκών
Η Καθημερινή: Οι αγρότες στα άκρα και οι βουλευτές στα χαρακώματα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:17 ∙ WHAT THE FACT
H περίεργη δίαιτα της σαρδέλας - Το διατροφικό πείραμα ενός Αμερικανού ερευνητή
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Hyundai MobED: Το ρομπότ που σου κάνει… τη δουλειά
07:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Δεκεμβρίου
06:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος