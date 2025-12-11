Ανάφλεξη της σύγκρουσης Ταϊλάνδης-Καμπότζης: Στους 19 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Εννέα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ταϊλάνδης σκοτώθηκαν αφότου ξανάρχισαν την Κυριακή οι εχθροπραξίες στα σύνορα με την Καμπότζη, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας στην Μπανγκόκ.

«Συνολικά ως εδώ έχουν σκοτωθεί εννιά στρατιώτες», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Σουράσαντ Κονγκσιρί.

Cambodian soldiers took cover behind homes of civilian Cambodians today to fire rockets from MLRS systems toward Phu Makheua in the Sisaket Province of Thailand.



Looks like they have taken lessons from Hamas… pic.twitter.com/ydSuko2cAd — Visegrád 24 (@visegrad24) December 10, 2025

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για πέντε απώλειες στις τάξεις του ταϊλανδικού στρατού.

Thai forces are firing into civilian areas with M1126 Strykers and an M2 .50 cal while saying they are “reclaiming land.” The scale of this is hitting homes, streets and families. Hard to watch a conflict tear through people who never chose it.pic.twitter.com/ZW83F14sNR — Jacob in Cambodia ?? ?? (@jacobincambodia) December 11, 2025

Με την ανακοίνωση αυτή αυξάνεται σε 19 ο επίσημος απολογισμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της αναζωπύρωσης των συγκρούσεων των δυο βασιλείων της νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς οι αρχές στην Πνομ Πεν κάνουν λόγο για δέκα νεκρούς, όλους αμάχους, συμπεριλαμβανομένου παιδιού.

