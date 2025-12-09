Αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης: Κατέρρευσε η εύθραυστη εκεχειρία του Τραμπ

Χιλιάδες άνθρωποι στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης έχουν εκτοπιστεί λόγω των νέων μαχών που έχουν ξεσπάσει και υπογραμμίζουν τις βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των γειτόνων της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οι μάχες άφησαν έναν Ταϊλανδό στρατιώτη και τέσσερις πολίτες της Καμπότζης νεκρούς στην πιο σοβαρή κλιμάκωση από τον Ιούλιο, όταν δεκάδες άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους μετά από πέντε ημέρες συγκρούσεων.

Οι μάχες της Δευτέρας δοκίμασαν μια ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε αρχικά με τη μεσολάβηση του πρωθυπουργού της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ τον Ιούλιο και υπογράφηκε παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο.

Η Ταϊλάνδη δήλωσε χθες ότι αναλαμβάνει δράση για να εκδιώξει τις δυνάμεις της Καμπότζης από το έδαφός της, καθώς οι νέες μάχες μεταξύ των δύο γειτόνων της Νοτιοανατολικής Ασίας εξαπλώνονται κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων. Κάθε πλευρά έχει κατηγορήσει την άλλη για τις συγκρούσεις.

Toυλάχιστον 7 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, χιλιάδες οι εκτοπισμένοι

Το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης ανακοίνωσε ότι δύο πολίτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε έξι. Ένας Ταϊλανδός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στις μάχες. Σε ανακοίνωσή του το πρωί της Τρίτης, το Ναυτικό της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι δυνάμεις της Καμπότζης εντοπίστηκαν σε έδαφος της Ταϊλάνδης στην παράκτια επαρχία Τρατ και ότι ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις για την απέλασή τους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης, Χουν Μανέτ, δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι η Ταϊλάνδη «δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να επιτεθεί σε χωριά πολιτών με το πρόσχημα της ανάκτησης της κυριαρχίας της». Νωρίτερα, η Καμπότζη είχε δηλώσει ότι δεν είχε προβεί σε αντίποινα ακόμη και μετά την επίθεση που δέχτηκαν οι δυνάμεις της.

Το Ναυτικό της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Καμπότζης αύξησαν την παρουσία τους, αναπτύσσοντας ελεύθερους σκοπευτές και βαρέα όπλα, βελτιώνοντας οχυρωμένες θέσεις και σκάβοντας τάφρους, προσθέτοντας ότι θεωρούν τις ενέργειες «ως άμεση και σοβαρή απειλή για την κυριαρχία της Ταϊλάνδης».

Οι συγκρούσεις της Δευτέρας ήταν οι πιο σφοδρές από την πενθήμερη ανταλλαγή ρουκετών και βαρέος πυροβολικού τον Ιούλιο, όταν τουλάχιστον 48 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300.000 εκτοπίστηκαν, προτού παρέμβει ο Τραμπ για να μεσολαβήσει για μια εκεχειρία.

Πώς συγκρίνονται οι δυνάμεις της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης

Η Ταϊλάνδη απομάκρυνε 438.000 πολίτες σε πέντε παραμεθόριες επαρχίες, ενώ οι αρχές στην Καμπότζη δήλωσαν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος. Ο στρατός της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι 18 στρατιώτες τραυματίστηκαν και η κυβέρνηση της Καμπότζης ανέφερε ότι τραυματίστηκαν εννέα πολίτες.

Ταϊλάνδη και Καμπότζη αμφισβητούν για περισσότερο από έναν αιώνα την κυριαρχία τους σε αόριστους τομείς κατά μήκος των 817 χιλιομέτρων χερσαίων συνόρων τους, με τις διαμάχες για τους αρχαίους ναούς να προκαλούν εθνικιστικό πάθος και περιστασιακές ένοπλες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας θανατηφόρας εβδομαδιαίας ανταλλαγής πυρών το 2011.

Οι εντάσεις αυξήθηκαν τον Μάιο μετά τη δολοφονία ενός στρατιώτη της Καμπότζης κατά τη διάρκεια μιας αψιμαχίας, η οποία οδήγησε σε σημαντική συσσώρευση στρατευμάτων στα σύνορα και κλιμακώθηκε σε διπλωματικές αναταραχές και ένοπλες συγκρούσεις.

H Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη ότι στοχοποιεί αμάχους

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ταϊλάνδης τόνισε ότι οι στρατιωτικές ενέργειες της χώρας συμμορφώνονται με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ότι η προστασία των αμάχων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. «Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα όπλα που χρησιμοποιούνται από τις δυνάμεις της Καμπότζης, τα οποία έχουν προκαλέσει βλάβες σε ζωές και περιουσίες αμάχων», δήλωσε ο Υποναύαρχος Σουρασάν Κονγκσίρι σε συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί (9/12)

«Οι επιχειρήσεις της Ταϊλάνδης επικεντρώνονται αποκλειστικά σε στρατιωτικούς στόχους για... να μειώσουν την ικανότητα των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Καμπότζης, ενώ η χρήση όπλων από την Καμπότζη συνεχίζει να στρέφεται εναντίον αθώων αμάχων, αστικών χώρων και ιατρικών εγκαταστάσεων, με προφανή πρόθεση να προκαλέσει χάος και πανικό στον πληθυσμό». «Η Ταϊλάνδη επιθυμεί ειρήνη», πρόσθεσε. «Αλλά η ειρήνη πρέπει να έρχεται με ασφάλεια και προστασία του λαού».

