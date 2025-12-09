Αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης: Κατέρρευσε η εύθραυστη εκεχειρία του Τραμπ

Οι θανατηφόρες συγκρούσεις Ταϊλάνδης-Καμπότζης εξαπλώθηκαν κατά μήκος της αμφισβητούμενης συνοριακής περιοχής, με κάθε μία από τις δύο πλευρές να κατηγορεί την άλλη για τη νέα κρίση, η οποία έχει εκτροχιάσει μια εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Newsbomb

Αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης: Κατέρρευσε η εύθραυστη εκεχειρία του Τραμπ

Xιλιάδες οι εκτοπισμένοι στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χιλιάδες άνθρωποι στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης έχουν εκτοπιστεί λόγω των νέων μαχών που έχουν ξεσπάσει και υπογραμμίζουν τις βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των γειτόνων της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οι μάχες άφησαν έναν Ταϊλανδό στρατιώτη και τέσσερις πολίτες της Καμπότζης νεκρούς στην πιο σοβαρή κλιμάκωση από τον Ιούλιο, όταν δεκάδες άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους μετά από πέντε ημέρες συγκρούσεων.

Οι μάχες της Δευτέρας δοκίμασαν μια ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε αρχικά με τη μεσολάβηση του πρωθυπουργού της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ τον Ιούλιο και υπογράφηκε παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο.

Η Ταϊλάνδη δήλωσε χθες ότι αναλαμβάνει δράση για να εκδιώξει τις δυνάμεις της Καμπότζης από το έδαφός της, καθώς οι νέες μάχες μεταξύ των δύο γειτόνων της Νοτιοανατολικής Ασίας εξαπλώνονται κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων. Κάθε πλευρά έχει κατηγορήσει την άλλη για τις συγκρούσεις.

Toυλάχιστον 7 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, χιλιάδες οι εκτοπισμένοι

Το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης ανακοίνωσε ότι δύο πολίτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε έξι. Ένας Ταϊλανδός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στις μάχες. Σε ανακοίνωσή του το πρωί της Τρίτης, το Ναυτικό της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι δυνάμεις της Καμπότζης εντοπίστηκαν σε έδαφος της Ταϊλάνδης στην παράκτια επαρχία Τρατ και ότι ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις για την απέλασή τους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης, Χουν Μανέτ, δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι η Ταϊλάνδη «δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να επιτεθεί σε χωριά πολιτών με το πρόσχημα της ανάκτησης της κυριαρχίας της». Νωρίτερα, η Καμπότζη είχε δηλώσει ότι δεν είχε προβεί σε αντίποινα ακόμη και μετά την επίθεση που δέχτηκαν οι δυνάμεις της.

Το Ναυτικό της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Καμπότζης αύξησαν την παρουσία τους, αναπτύσσοντας ελεύθερους σκοπευτές και βαρέα όπλα, βελτιώνοντας οχυρωμένες θέσεις και σκάβοντας τάφρους, προσθέτοντας ότι θεωρούν τις ενέργειες «ως άμεση και σοβαρή απειλή για την κυριαρχία της Ταϊλάνδης».

Οι συγκρούσεις της Δευτέρας ήταν οι πιο σφοδρές από την πενθήμερη ανταλλαγή ρουκετών και βαρέος πυροβολικού τον Ιούλιο, όταν τουλάχιστον 48 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300.000 εκτοπίστηκαν, προτού παρέμβει ο Τραμπ για να μεσολαβήσει για μια εκεχειρία.

armies.jpg

Πώς συγκρίνονται οι δυνάμεις της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης

Η Ταϊλάνδη απομάκρυνε 438.000 πολίτες σε πέντε παραμεθόριες επαρχίες, ενώ οι αρχές στην Καμπότζη δήλωσαν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος. Ο στρατός της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι 18 στρατιώτες τραυματίστηκαν και η κυβέρνηση της Καμπότζης ανέφερε ότι τραυματίστηκαν εννέα πολίτες.

Ταϊλάνδη και Καμπότζη αμφισβητούν για περισσότερο από έναν αιώνα την κυριαρχία τους σε αόριστους τομείς κατά μήκος των 817 χιλιομέτρων χερσαίων συνόρων τους, με τις διαμάχες για τους αρχαίους ναούς να προκαλούν εθνικιστικό πάθος και περιστασιακές ένοπλες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας θανατηφόρας εβδομαδιαίας ανταλλαγής πυρών το 2011.

Οι εντάσεις αυξήθηκαν τον Μάιο μετά τη δολοφονία ενός στρατιώτη της Καμπότζης κατά τη διάρκεια μιας αψιμαχίας, η οποία οδήγησε σε σημαντική συσσώρευση στρατευμάτων στα σύνορα και κλιμακώθηκε σε διπλωματικές αναταραχές και ένοπλες συγκρούσεις.

H Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη ότι στοχοποιεί αμάχους

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ταϊλάνδης τόνισε ότι οι στρατιωτικές ενέργειες της χώρας συμμορφώνονται με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ότι η προστασία των αμάχων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. «Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα όπλα που χρησιμοποιούνται από τις δυνάμεις της Καμπότζης, τα οποία έχουν προκαλέσει βλάβες σε ζωές και περιουσίες αμάχων», δήλωσε ο Υποναύαρχος Σουρασάν Κονγκσίρι σε συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί (9/12)

«Οι επιχειρήσεις της Ταϊλάνδης επικεντρώνονται αποκλειστικά σε στρατιωτικούς στόχους για... να μειώσουν την ικανότητα των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Καμπότζης, ενώ η χρήση όπλων από την Καμπότζη συνεχίζει να στρέφεται εναντίον αθώων αμάχων, αστικών χώρων και ιατρικών εγκαταστάσεων, με προφανή πρόθεση να προκαλέσει χάος και πανικό στον πληθυσμό». «Η Ταϊλάνδη επιθυμεί ειρήνη», πρόσθεσε. «Αλλά η ειρήνη πρέπει να έρχεται με ασφάλεια και προστασία του λαού».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:50ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσθένης Πάκος: Κοιμήθηκαν στο κατάστρωμα 4 διμοιρίες από Αθήνα για να δουλέψουν 20 ώρες στην Κρήτη - Επιχειρησιακό χάλι

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κινητοποίηση την Τετάρτη το πρωί στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική αποστολή: Κινέζοι επιστήμονες κατέκτησαν το «άγνωστο» άκρο της Αρκτικής

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακή νέα θεραπεία αντιστρέφει τον ανίατο καρκίνο του αίματος - Η νέα ζωή της 16χρονης Αλίσα

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό - Στις κορυφαίες η ελληνική κουζίνα

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δεκάδες Porsche στην Ρωσία ακινητοποιήθηκαν ξαφνικά

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία θα παρουσιάσει στις ΗΠΑ νέο ειρηνευτικό σχέδιο - Αποκλείει το ενδεχόμενο παραχώρησης γης ο Ζελένσκι

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Μολότοφ εκτοξεύτηκαν κατά διμοιρίας ΜΑΤ στα Εξάρχεια

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλύβια: Αλβανός ο ιδιοκτήτης του Ι.Χ με τη βόμβα - Εντόπισε ο ίδιος τον μηχανισμό

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Καϊράτ - Ολυμπιακός και Champions League

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

07:24ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαγραφή φοιτητών: Αντιδρούν οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι εργαζόμενοι στα ΑΕΙ - Ξεκινούν κινητοποιήσεις

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης: Κατέρρευσε η εύθραυστη εκεχειρία του Τραμπ, χιλιάδες οι εκτοπισμένοι

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέντσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Χανίων: «Μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν - Δεν αποδοκιμάζω τα επεισόδια - Δεν συντασσόμαστε με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Δεκεμβρίου

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας σήμερα ο Ανδρουλάκης, οργή από ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ για τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης κατά αγροτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:12ΚΟΣΜΟΣ

Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό - Στις κορυφαίες η ελληνική κουζίνα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άννης: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακή νέα θεραπεία αντιστρέφει τον ανίατο καρκίνο του αίματος - Η νέα ζωή της 16χρονης Αλίσα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέντσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που υπέστη εγκεφαλικό επειδή θα του θανατώσουν το κοπάδι με τα πρόβατα - «Μέχρι την τελευταία στιγμή που θα φύγουν θα τα ταΐζω»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Χανίων: «Μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν - Δεν αποδοκιμάζω τα επεισόδια - Δεν συντασσόμαστε με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας

06:28LIFESTYLE

Όλη η TV μια χαρούμενη παρέα – Από πρώην συνεργάτες… «εχθροί»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Με «δόλωμα» μία κοπέλα συνάντησαν τον 14χρονο οι δύο δράστες και τον μαχαίρωσαν – «Είχαμε τσακωθεί και μου την είχαν στημένη»

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δεκάδες Porsche στην Ρωσία ακινητοποιήθηκαν ξαφνικά

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Αλεξάνδρεια: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το πρώτο σκάφος αναψυχής του 1ου αιώνα -Τι είχε γράψει ο Στράβων για τις «βάρκες της ακολασίας»

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Μολότοφ εκτοξεύτηκαν κατά διμοιρίας ΜΑΤ στα Εξάρχεια

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία θα παρουσιάσει στις ΗΠΑ νέο ειρηνευτικό σχέδιο - Αποκλείει το ενδεχόμενο παραχώρησης γης ο Ζελένσκι

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικά Μπλόκα: Ανοιχτό παράθυρο από Μητσοτάκη - «Διάλογος αλλιώς δικογραφίες και διώξεις» το μήνυμα της κυβέρνησης

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Miss Universe: Η στιγμή που η Miss Τζαμάικα πέφτει από την πασαρέλα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

13:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητές στον τομέα του AI δηλώνουν ότι έχουν εφεύρει ξόρκια επικίνδυνα να δημοσιοποιηθούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ