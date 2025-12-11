Ο Μητσοτάκης παίρνει πάνω του το αγροτικό - Ποιες λύσεις μπορεί να δώσει και με ποιες προϋποθέσεις

Το μήνυμα της κυβέρνησης προς τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, δια στόματος Κυβερνητικού Εκπροσώπου χθες το πρωί, ήταν σαφές: «Μόλις οριστεί αντιπροσωπεία από τους αγρότες, θα γίνει συνάντηση», κάτι που όπως λένε οι πληροφορίες δεν αποκλείεται να γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Εφόσον έχουμε λοιπόν υπάρξει συγκεκριμένη αντιπροσωπεία, κάτι το οποίο το είπε και ο Πρωθυπουργός προ ημερών, θα έχουμε και συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους. «Το ποιον θα συναντήσουν, θα ανακοινωθεί όταν έχουμε την αντιπροσωπεία», λένε επισήμως από το Μέγαρο Μαξίμου αλλά στην ουσία είναι κοινό μυστικό ότι εδώ που έφτασαν τα πράγματα μόνο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να λειτουργήσει πυροσβεστικά.

Προφανώς βασική προϋπόθεση για να δουν οι αγρότες τον πρωθυπουργό είναι να σταματήσουν τα μπλόκα και οι υπερβολές προηγούμενων ετών.

Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο τα προβλήματα που δημιουργούν τα μπλόκα στην κοινωνία, αυξάνονται. «Πόσες χημειοθεραπείες δεν έγιναν; Όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούν οι αγρότες μας. Ακόμη, η διέλευση σε παρακαμπτήριες οδούς αυξάνει το ποσοστό κινδύνου για πολύ σοβαρά ατυχήματα ακόμη και για δυστυχήματα, κίνδυνος για την αγορά των Χριστουγέννων όχι μόνο των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά ακόμη και μικρότερων περιοχών που περιμένουν από τις μετακινήσεις πολιτών εκείνες τις ημέρες να ζήσουν και οι τιμές των προϊόντων».

Στην κυβέρνηση δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν ούτε χρήση αστυνομικής βίας ούτε εντάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε... ατύχημα.

«Οι επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ υπαγορεύονται από κάποιους κανόνες της λογικής και από μία στάθμιση προτεραιοτήτων. Γιατί υπάρχει και η κριτική από την άλλη πλευρά: "Γιατί δεν πάτε ν’ αδειάστε τα μπλόκα"; Βεβαίως, ας υποδείξει κάποιος, πώς μπορεί επιχειρησιακά να σηκωθούν 4.000 τρακτέρ από τους δρόμους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης / Eurokinissi

Από το Μέγαρο Μαξίμου θυμίζουν ότι έχουν ικανοποιήσει μια σειρά ζητημάτων, που για δεκαετίες έμεναν στα λόγια:

«Ποια κυβέρνηση έδωσε λύση στο αγροτικό ρεύμα; Η δική μας. Θυμίζουμε ότι δόθηκε η δυνατότητα για φθηνό αγροτικό ρεύμα για 10 χρόνια στους αγρότες όταν είχαμε έναν αντίστοιχο κύκλο κινητοποιήσεων και τότε βρέθηκαν οι πόροι και ο τρόπος και δόθηκε αυτή η λύση. Θέλουν καλύτερη; Να το συζητήσουμε στα όρια των αντοχών και των δυνατοτήτων. Ποια Κυβέρνηση νομοθέτησε την μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο και επέκτεινε κιόλας τη συγκεκριμένη δυνατότητα στο 100%; Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη», λένε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση των 6 γαλάζιων

Είναι αλήθεια ότι στο Μέγαρο Μαξίμου προκάλεσε πονοκέφαλο η παρέμβαση των 6 βουλευτών της ΝΔ για τις υπόλοιπες πληρωμές του Μέτρου 23. Όπως λένε από το Μαξίμου καλά κάνουν οι βουλευτές και εκπροσωπούν πολίτες οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους και εφόσον είναι όλα εντάξει από τους ελέγχους, και φαίνεται ότι θα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις, θα τα πάρουν. Όμως πρέπει να ξέρουν οι βουλευτές ότι «Ο ρόλος της πολιτείας είναι να ελέγχει. Θυμίζουμε ότι η χώρα έχει πληρώσει 3 δισ. σε πρόστιμα για προβληματικούς τρόπους πληρωμών στον πρωτογενή τομέα στο παρελθόν, για 30 χρόνια.

Όπως απάντησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι άνθρωποι αυτοί που δεν πληρώθηκαν, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το ΑΤΑΚ, ούτε με το ΚΑΕΚ, όλα αυτά. Το είπε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το είπε και το Υπουργείο. Γίνονται έλεγχοι και όταν ολοκληρωθούν, εντός Δεκεμβρίου θα έχουμε και τις υπόλοιπες πληρωμές» και προσθέτουν ότι «το 2025 θα καταβληθούν συνολικά στους αγρότες 3,8 δισ. ευρώ, ποσό που είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2024. Μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί 2,6 δισ. και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα δοθούν 1,2 δισ.

Αυτήν την εβδομάδα στους λογαριασμούς 147.803 αγροτών κατατέθηκαν 204,25 εκατ. ευρώ για το Μέτρο 23 και τις αυτόχθονες φυλές ενώ χθες κατατέθηκαν 28,78 εκατ. ευρώ σε 15.309 δικαιούχους για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024».

