Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (11/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

11/12/2025 8:00:00 πμ

11/12/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9 - 11 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

1382

Λειτουργία

11/12/2025 8:00:00 πμ

11/12/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΚΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΆΡΧΟΥ ΑΠΟΣΤΌΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1398

Λειτουργία

11/12/2025 8:00:00 πμ

11/12/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 182 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1575

Κατασκευές

11/12/2025 8:00:00 πμ

11/12/2025 1:00:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΘΡΑΚ/ΝΩΝ - ΤΖΑΝΟΡΗ - ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ - ΒΗΣΑΡΑΚΗ - ΘΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΗ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ - ΤΣΑΡΟΥΧΗ

593

Κατασκευές

11/12/2025 8:00:00 πμ

11/12/2025 2:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ - ΞΕΝΙΑΣ

592

Κατασκευές

11/12/2025 8:00:00 πμ

11/12/2025 2:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΕΙΔΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

1008

Κατασκευές

11/12/2025 8:00:00 πμ

11/12/2025 3:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΕΥΧΕΝΕΑ, ΣΤΟ ΤΟΥΤΟΥΛΙ.

Κατασκευές

11/12/2025 8:00:00 πμ

11/12/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΜΑΡΝΗΣ - ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ - ΡΙΜΙΝΙ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΡΤΗΣ - ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΦΑΒΙΕΡΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΒΥΡΩΝΟΣ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

591

Κατασκευές

11/12/2025 8:00:00 πμ

11/12/2025 4:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΝΟ (Λ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

11/12/2025 8:00:00 πμ

11/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΣΚΙΑΘΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΕΛΠΙΔΑΣ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

319

Λειτουργία

11/12/2025 8:00:00 πμ

11/12/2025 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ - ΤΕΝΕΔΟΥ - ΙΟΛΗΣ - ΗΟΥΣ - ΙΡΙΔΟΣ - ΕΡΑΤΟΥΣ - ΣΩΤΗΡΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1526

Λειτουργία

11/12/2025 8:00:00 πμ

11/12/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΜΑΡΝΗΣ - ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ - ΡΙΜΙΝΙ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΡΤΗΣ - ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΦΑΒΙΕΡΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΒΥΡΩΝΟΣ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

591

Κατασκευές

11/12/2025 8:00:00 πμ

11/12/2025 4:00:00 μμ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ - ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ - ΞΑΝΘΗΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

594

Κατασκευές

11/12/2025 8:30:00 πμ

11/12/2025 4:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΗΝΩΝ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΥΝ. ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΝ. ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 107 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

1559

Κατασκευές

11/12/2025 9:30:00 πμ

11/12/2025 11:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΙΣΟΥ απο κάθετο: ΑΜΙΣΟΥ ΝΟ 8 έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΑΜΙΣΟΥ έως κάθετο: ΣΚΡΑ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΝΟ 25 - 27 από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ

1576

Κατασκευές

11/12/2025 10:00:00 πμ

11/12/2025 12:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΝΔΑΡΟΥ, ΚΑΝΑΡΗ, ΚΟΤΖΙΑ, ΛΥΔΙΑΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΞΑΝΘΟΥ.

1011

Κατασκευές

11/12/2025 10:00:00 πμ

11/12/2025 2:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

1009

Κατασκευές

11/12/2025 11:00:00 πμ

11/12/2025 2:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΥΟΝΗΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

1578

Κατασκευές

11/12/2025 1:00:00 μμ

11/12/2025 3:30:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΗΣ απο κάθετο: ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΣΣΟΥ απο κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ έως κάθετο: ΕΡΕΣΣΟΥ ΝΟ 41 από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

1577

Κατασκευές

11/12/2025 2:00:00 μμ

11/12/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΡΟΥΔΟΥ 26 έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

1381

Λειτουργία

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

08:17WHAT THE FACT

H περίεργη δίαιτα της σαρδέλας - Το διατροφικό πείραμα ενός Αμερικανού ερευνητή

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Τα 7 SOS για τις απάτες σε διαδικτυακές αγορές

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ώρα Πιερρακάκη» στο Eurogroup: Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου - Η κούρσα του Έλληνα υπουργού Οικονομικών

08:07ΕΛΛΑΔΑ

«Συστράτευση» τρακτέρ και ταξί στο μπλόκο της Άρτας - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες της Ηπείρου - Βίντεο

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Hyundai MobED: Το ρομπότ που σου κάνει… τη δουλειά

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στη Γερμανία ο τρίτος καταζητούμενος για τις δολοφονίες στο κάμπινγκ - Ο ρόλος του στο διπλό έγκλημα

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Explainer για την κρίση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Τι γνωρίζουμε για την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Ανάφλεξη της σύγκρουσης στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης: Στους 19 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:29ΚΟΣΜΟΣ

3I/ATLAS: Η αντι-ουρά «αναποδογύρισε» και περιέχει κάτι που δεν έχουν ξαναδεί οι επιστήμονες

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Εορταστικό ωράριο από σήμερα – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Ελβετία: Τεμάχισε τη σύντροφό του - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Δεκεμβρίου

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Βομβαρδισμός νοσοκομείου στη Μιανμάρ: Τουλάχιστον 31 νεκροί και 68 τραυματίες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η πρώτη φορά αριστερά και οι αγρότες, ο Τσίπρας πάει Πάτρα, η λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και το ΧΑ,  τα νέα προϊόντα της Coca Cola Τρία Εψιλον και η Credia Bank που κάτι… ψήνει

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στη Γερμανία ο τρίτος καταζητούμενος για τις δολοφονίες στο κάμπινγκ - Ο ρόλος του στο διπλό έγκλημα

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κατηγορείται ότι σχεδίασε την εκτέλεση του θείου του για να του «φάει» την περιουσία - Το «θέατρο» στην αστυνομία λίγες ώρες μετά το φονικό

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Ελβετία: Τεμάχισε τη σύντροφό του - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγνώριστος ο Κρητικός αγρότης που έκανε τις γυναίκες να παραμιλούν το 2015

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο νέος διοικητής της ρωσικής Wagner με το κωδικό όνομα Salem - Έχασε δύο πόδια και ένα χέρι στην Ουκρανία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη και με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τα Χριστούγεννα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ώρα για... Φραπέ! Σήμερα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Νεκρός μοτοσικλετιστής

06:32LIFESTYLE

Survivor: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τον νέο κύκλο - Οι παίκτες που «κλειδώνουν» και τα αγωνίσματα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η πρώτη φορά αριστερά και οι αγρότες, ο Τσίπρας πάει Πάτρα, η λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και το ΧΑ,  τα νέα προϊόντα της Coca Cola Τρία Εψιλον και η Credia Bank που κάτι… ψήνει

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

23:05ΚΟΣΜΟΣ

«Κάρφωσε» Ζελένσκι και Ευρωπαίους ο Τραμπ: «Δεν θέλουμε να χάνουμε το χρόνο μας» - Εξελίξεις μετά την παραδοχή του Ουκρανού προέδρου για το σχέδιο 20 σημείων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες – Προχωρούν σε πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και κλιμάκωση σε όλη τη χώρα – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο κάτω από την Γκίζα: Ανακαλύφθηκε μέγα-πόλη μέσω ραντάρ

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης παίρνει πάνω του το αγροτικό - Ποιες λύσεις μπορεί να δώσει και με ποιες προϋποθέσεις

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Τα 7 SOS για τις απάτες σε διαδικτυακές αγορές

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ώρα Πιερρακάκη» στο Eurogroup: Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου - Η κούρσα του Έλληνα υπουργού Οικονομικών

08:07ΕΛΛΑΔΑ

«Συστράτευση» τρακτέρ και ταξί στο μπλόκο της Άρτας - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες της Ηπείρου - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ