Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (11/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
11/12/2025 8:00:00 πμ
11/12/2025 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9 - 11 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
1382
Λειτουργία
11/12/2025 8:00:00 πμ
11/12/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΚΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΆΡΧΟΥ ΑΠΟΣΤΌΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1398
Λειτουργία
11/12/2025 8:00:00 πμ
11/12/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 182 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1575
Κατασκευές
11/12/2025 8:00:00 πμ
11/12/2025 1:00:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΘΡΑΚ/ΝΩΝ - ΤΖΑΝΟΡΗ - ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ - ΒΗΣΑΡΑΚΗ - ΘΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΗ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ - ΤΣΑΡΟΥΧΗ
593
Κατασκευές
11/12/2025 8:00:00 πμ
11/12/2025 2:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ - ΞΕΝΙΑΣ
592
Κατασκευές
11/12/2025 8:00:00 πμ
11/12/2025 2:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΕΙΔΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
1008
Κατασκευές
11/12/2025 8:00:00 πμ
11/12/2025 3:00:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΕΥΧΕΝΕΑ, ΣΤΟ ΤΟΥΤΟΥΛΙ.
Κατασκευές
11/12/2025 8:00:00 πμ
11/12/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΜΑΡΝΗΣ - ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ - ΡΙΜΙΝΙ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΡΤΗΣ - ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΦΑΒΙΕΡΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΒΥΡΩΝΟΣ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
591
Κατασκευές
11/12/2025 8:00:00 πμ
11/12/2025 4:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΝΟ (Λ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
11/12/2025 8:00:00 πμ
11/12/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΣΚΙΑΘΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΕΛΠΙΔΑΣ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
319
Λειτουργία
11/12/2025 8:00:00 πμ
11/12/2025 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ - ΤΕΝΕΔΟΥ - ΙΟΛΗΣ - ΗΟΥΣ - ΙΡΙΔΟΣ - ΕΡΑΤΟΥΣ - ΣΩΤΗΡΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1526
Λειτουργία
11/12/2025 8:00:00 πμ
11/12/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΜΑΡΝΗΣ - ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ - ΡΙΜΙΝΙ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΡΤΗΣ - ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΦΑΒΙΕΡΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΒΥΡΩΝΟΣ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
591
Κατασκευές
11/12/2025 8:00:00 πμ
11/12/2025 4:00:00 μμ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ - ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ - ΞΑΝΘΗΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
594
Κατασκευές
11/12/2025 8:30:00 πμ
11/12/2025 4:30:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΗΝΩΝ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΥΝ. ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΝ. ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 107 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
1559
Κατασκευές
11/12/2025 9:30:00 πμ
11/12/2025 11:30:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΙΣΟΥ απο κάθετο: ΑΜΙΣΟΥ ΝΟ 8 έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΑΜΙΣΟΥ έως κάθετο: ΣΚΡΑ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΝΟ 25 - 27 από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ
1576
Κατασκευές
11/12/2025 10:00:00 πμ
11/12/2025 12:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΝΔΑΡΟΥ, ΚΑΝΑΡΗ, ΚΟΤΖΙΑ, ΛΥΔΙΑΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΞΑΝΘΟΥ.
1011
Κατασκευές
11/12/2025 10:00:00 πμ
11/12/2025 2:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
1009
Κατασκευές
11/12/2025 11:00:00 πμ
11/12/2025 2:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΥΟΝΗΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
1578
Κατασκευές
11/12/2025 1:00:00 μμ
11/12/2025 3:30:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΗΣ απο κάθετο: ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΣΣΟΥ απο κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ έως κάθετο: ΕΡΕΣΣΟΥ ΝΟ 41 από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ
1577
Κατασκευές
11/12/2025 2:00:00 μμ
11/12/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΡΟΥΔΟΥ 26 έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
1381
Λειτουργία
