Η πρώτη φορά αριστερά και οι αγρότες, ο Τσίπρας πάει Πάτρα, η λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Η πρώτη φορά αριστερά και οι αγρότες

Μιας και το θέμα των ημερών είναι το αγροτικό, ένας γαλάζιος φίλος μου έθεσε τις εξής ερωτήσεις για την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ:

-Ποιος φορολόγησε τις αγροτικές κοινοτικές επιδοτήσεις από το πρώτο ευρώ;

-Ποιοι πήγαν τον ΦΠΑ των αγροτών από το 13% στο 23%;

-Ποιοι πήγαν τον φορολογικό συντελεστή τους από το 13% στο 29%;

-Ποιοι επέβαλαν και στους αγρότες προκαταβολή φόρου 100%.;

-Ποιοι κατήργησαν την επιστροφή του φόρου στο πετρέλαιο;

-Ποιοι επέβαλαν ΕΝΦΙΑ σε αγροτεμάχια και αποθήκες;

-Ποια κυβέρνηση τριπλασίασε τις εισφορές στον ΟΓΑ;

-Ποιοι αύξησαν το αγροτικό ενεργειακό κόστος κατά 40%;

Η «Ιθάκη» του Τσίπρα στην Πάτρα

Σττην Πάτρα θα βρεθεί Αλέξης Τσίπρας στις 16 Δεκεμβρίου για να παρουσιάσει το βιβλίο του. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στον πολυχώρο Royal και έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολιτών και τοπικών στελεχών. Σε μια πιο προσωπική και άνετη ατμόσφαιρα από την επίσημη πρεμιέρα, ο κ. Τσίπρας θα συζητήσει το περιεχόμενο της «Ιθάκης», τις πολιτικές αναφορές που τη διατρέχουν αλλά και στιγμές από την πορεία του που αναδεικνύονται στις σελίδες του βιβλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε την Πάτρα όχι τυχαία, καθώς την αντιλαμβάνεται ως πόλη με έντονο δημοκρατικό χαρακτήρα, πολιτική παράδοση και κοινό δεκτικό σε έναν διάλογο που συνδυάζει προσωπική αφήγηση και πολιτική σκέψη.

Έχουν δίκαια αιτήματα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι;

Έχουν. Έχει προβλήματα ο πρωτογενής τομέας; Έχει. Κι αυτό το αναγνωρίζει η κυβέρνηση. Άλλο αυτό όμως και άλλο όσα λαμβάνουν χώρα με τις κινητοποιήσεις και τους αποκλεισμούς που στο τέλος της ημέρας πλήττουν την κοινωνία και την οικονομία. Ο Παύλος Μαρινάκης ήταν σαφής μιλώντας στον Action 24 λέγοντας «ναι» στον διάλογο με τους αγρότες και στην ικανοποίηση αιτημάτων – στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οικονομίας – αλλά «όχι» στην παρεμπόδιση κρίσιμων λειτουργιών της χώρας και σε κινητοποιήσεις που στρέφονται σε βάρος της κοινωνίας, όπως το γεγονός ότι καρκινοπαθείς παρεμποδίστηκαν από το να λάβουντα φάρμακά τους. Ήταν όμως σαφής λέγοντας επίσης ότι η κυβέρνηση αυτή είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και οφείλει όταν βλέπει ότι τα δικαιώματα των πολλών παραβιάζονται, να παρεμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση παραμένει αναπάντητο το ερώτημα γιατί δεν ορίζονται εκπρόσωποι από την πλευρά των αγροτών προκειμένου να γίνουν οι συναντήσεις και κάποιοι εμφανίζονται να έχουν… στυλώσει τα πόδια.

Πού το πάει ο Καμμένος με τον Σαμαρά;

Τελικά ο Πάνος έχει εμμονή με τον Αντώνη Σαμαρά. Σε ανάρτησή του στα social media έχει βάλει φωτογραφία με την χαιρετούρα που είχε με τον Κώστα Καραμανλή στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία» και λίγο παραπέρα διακρίνεται και ο κ. Σαμαράς. Γράφει λοιπόν ο Καμμένος στη λεζάντα, βάζοντας κι ένα emoji με γελάκια: «Γιατί με κοιτάει έτσι ο Σαμαράς... ξέρει αυτός...». Θυμίζω ότι πριν λίγες ημέρες σε συνέντευξή του ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ είχε αποδώσει στον κ. Σαμαρά τον χαρακτηρισμό του... αρχαιότερου επαγγέλματος. Πάντως οι επιθέσεις του Πάνου στον Σαμαρά μόνο καλό κάνουν στον πρώην πρωθυπουργό.

Η «εγκληματική συμμορία» των αγροτών και ο μπλε χάρτης της Κρήτης

Η βαλίτσα με τους αγρότες δεν μπορεί να πάει μακριά. Σας έχω ξαναγράψει ότι στις προηγούμενες εκλογές του 2023 το 48% των αγροτών ψήφισαν ΝΔ. Δεν μπορεί η γαλάζια παράταξη να εγκαταλείψει ένα τόσο μεγάλο ακροατήριο. Στις προηγούμενες εκλογές ο χάρτης της Κρήτης για παράδειγμα ήταν μπλέ και οι αγρότες ήταν καλοί και έντιμοι. Ξαφνικά σε ένα βράδυ έγιναν εγκληματική συμμορία; Κάτι δεν στέκει εδώ... Δεν ξέρω ποιοι χαράσσουν τη γραμμή της ΝΔ αλλά αυτή η πρακτική αγγίζει τα όρια της πολιτικής αυτοκτονίας για την κυβέρνηση.

Όταν η αντιπολίτευση δουλεύει ψιλό γαζί τους αγρότες

Άκουγα ορισμένους προέδρους αγροτικών συλλόγων να θέτουν ως προϋπόθεση για το διάλογο να τραβήξει πίσω η κυβέρνηση τις ποινικές διώξεις εναντίον των αγροτών που προκάλεσαν ζημιές κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. «Να βγάλει νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνηση και να ακυρωθούν οι διώξεις, αλλιώς δεν συζητάμε».

Αυτά βέβαια δεν γίνονται ούτε στο σινεμά. Πώς να ακυρώσει η κυβέρνηση μια απόφαση του Αρείου Πάγου; Ειλικρινά δεν ξέρω ποια κόμματα συμβουλεύουν τους αγρότες, αλλά μάλλον τους δουλεύουν ψιλό γαζί... Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα συνταγματικό δικαίωμα να παρέμβει σε αποφάσεις της δικαιοσύνης και όσοι τα λένε αυτά προσφέρουν πολύ κακές υπηρεσίες στο αγροτικό κίνημα...

Απουσία με νόημα

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα χθες στη συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ καθώς αναμενόταν «σύγκρουση» κορυφής μεταξύ της πιο μετριοπαθούς στάσης και των στελεχών που θέλουν μια πιο σκληρή γραμμή απέναντι στον Τσίπρα. Και όταν λέμε «στελεχών», εννοούμε προφανώς τον Παύλο Πολάκη. Μόνο που ο Χανιώτης βουλευτής έμεινε όσο πιο μακριά μπορούσε από τη συνεδρίαση, καθώς «έτυχε» να βρίσκεται στην Κρήτη. Η απουσία είναι... βαριά και υποδηλώνει πολλά για τη συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Και μπορεί η μάχη του προϋπολογισμού να μην έχει εκπλήξεις για την Κουμουνδούρου, αλλά αμέσως μετά έρχεται η συνεδρίαση της ΠΓ. Και από εκεί, δε νομίζω να απουσιάζει ο Παύλος Πολάκης.

Επιτέλους λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Κλείνει επιτέλους το μέτωπο των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Το υπουργείο Οικονομικών έχει μπει στην τελική ευθεία για τη ρύθμιση που η κυβέρνηση θέλει να κλείσει ως ένα από τα τελευταία ανοιχτά ζητήματα της τραπεζικής κρίσης —ένα μέτωπο που ταλαιπώρησε δανειολήπτες, κράτος και τράπεζες για χρόνια. Η πρόταση που προωθείται είναι πιο τολμηρή και ευνοϊκή για τους οφειλέτες παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του τραπεζικού κλάδου, οι οποίες τελικά υπερκεράστηκαν καθώς οι τράπεζες προτίμησαν να κλείσει το κεφάλαιο αυτό και να αποκατασταθεί η κανονικότητα. Η κυβέρνηση επέλεξε να σηκώσει μεγαλύτερο βάρος σε βάρος των τραπεζών, ώστε να δοθεί μία ουσιαστική και οριστική λύση. Η Eurobank, που έχει τη μεγαλύτερη έκθεση σε τέτοια δάνεια, θα επωμιστεί το μεγαλύτερο κόστος, αλλά η χασούρα είναι σε μεγάλο βαθμό λογιστικά «απορροφήσιμη», αφού ήδη είχε σχηματίσει προβλέψεις τα προηγούμενα τρίμηνα και έχει καλύψει μεγάλο μέρος των ζημιών. Με το μέτρο αυτό οι αρμοί του τραπεζικού τοπίου ελπίζεται ότι θα γεμίσουν και το θέμα θα απομακρυνθεί από την πολιτική και κοινωνική ατζέντα.

Το Μετρό, η γραμμή 4 και οι επεκτάσεις

Η Γραμμή 4 του Μετρό προχωρά κανονικά και τα μηχανήματα δουλεύουν σε φουλ ρυθμούς σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ελληνικό Μετρό, Ν. Κουρέτα. Ο μετροπόντικας που ξεκίνησε από Κατεχάκη έχει ήδη ξεπεράσει το 80% της διαδρομής, βρίσκεται στην Καισαριανή και κινείται προς Ευαγγελισμό. Ο δεύτερος, από Γαλάτσι, έχει φτάσει στην Πλατεία Κυψέλης και με πρόοδο γύρω στο 34% στοχεύει να συναντήσει τον πρώτο μέσα στο 2026. Οσον αφορά στα σχέδια για επεκτάσεις εξακολουθούν να έχουν ανοιχτά ζητήματα, όπως η έλλειψη μελετών και χρηματοδότησης, αλλά οι βασικές κατευθύνσεις έχουν χαραχτεί, με το Ίλιον και την Γλυφάδα - Ελληνικό να παραμένουν προτεραιότητες. Το γενικό πλάνο προβλέπει επίσης διακλαδώσεις από το Γουδή προς βόρεια προάστια (Μελίσσια, Εθνική οδός), προέκταση προς Πετρούπολη και σύνδεση της Γραμμής 1 με το Ίδρυμα Στ. Νιάρχος. Από την άλλη, η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 300 εκατ. ευρώ για αναβαθμίσεις, αλλαγές γραμμών, κλιματισμός, σκάλες, περίφραξη στο τμήμα Πειραιάς – Ν. Φάληρο και βελτιώσεις στους συρμούς, ενώ από το νέο έτος ίσως βγει και διαγωνισμός για νέους συρμούς που θα υποστηρίξουν το έργο. Στο τραπέζι παραμένει και η ιδέα για κυκλική γραμμή Μετρό σε συνδυασμό με ακτινωτό δίκτυο, μια λύση που, αν προχωρήσει, θα αλλάξει το παιχνίδι στη διασύνδεση των περιοχών της πόλης.

Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και το χρηματιστήριο

Θα έχουμε year‑end rally στο ελληνικό χρηματιστήριο; Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, με τους αναλυτές να εμφανίζονται μπερδεμένοι. Οι επενδυτές αναμένουν την Fed και ειδικά τον τόνο που θα δώσει ο πρόεδρός της, Τζερόμ Πάουελ, καθώς οποιοδήποτε ισχυρό σήμα περί συνέχισης μειώσεων επιτοκίων θα μπορούσε να αναζωπυρώσει ρευστότητα διεθνώς και να ωφελήσει και τη Λεωφόρο Αθηνών. Σημείο ανησυχίας εξακολουθούν να αποτελούν οι εκροές ξένων κεφαλαίων, ο Νοέμβριος καταγράφηκε ως ο πέμπτος συνεχής μήνας καθαρών εκροών, με περίπου 64,56 εκατ. ευρώ να αποχωρούν, γεγονός που περιορίζει τη δύναμη των αγορών και συμπιέζει τις εισροές για το σύνολο του έτους. Τεχνικά ο γενικός δείκτης κινείται κοντά στο άνω εύρος της τρέχουσας ζώνης τιμών, κάτι που αφήνει περιθώρια για ήπιες ανοδικές κινήσεις εφόσον υπάρξει θετικό νέο από το διεθνές χρηματοπιστωτικό μέτωπο. Σε κάθε περίπτωση, η πιο πιθανή κατάληξη μέχρι το τέλος του έτους είναι συνέχιση της συσσώρευσης με ελαφρώς θετικά πρόσημα για επιλεγμένες μετοχές.

Η ΕΚΤΕΡ, το placement και οι θεσμικοί

Ο βασικός μέτοχος της ΕΚΤΕΡ, Αθανάσιος Σίψας διέθεσε 1.700.000 μετοχές σε εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η ζήτηση ήταν ισχυρή, περίπου διπλάσια της προσφερόμενης ποσότητας, με αποτέλεσμα θεσμικά χαρτοφυλάκια να αποκτούν συνολικά περίπου 6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η επιτυχημένη τοποθέτηση σηματοδοτεί μια νέα φάση για την πολυετή παρουσία της ΕΚΤΕΡ στο Χρηματιστήριο, ανοίγοντας το δρόμο για μεγαλύτερη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Προ των πυλών νέα συνεργασία για την Credia Bank

Σε μία με δύο νέες συνεργασίες προσανατολίζεται η Credia Bank, όπως αποκάλυψε η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Futures Horizons». Η τράπεζα εξετάζει επιλογές σε τρεις βασικούς άξονες: τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, διαχείριση περιουσίας και χρηματιστηριακές υπηρεσίες. «Στοχεύουμε σε έξυπνες, συμπληρωματικές συμφωνίες που να ταιριάζουν με τη φιλοσοφία μας», τόνισε η κ. Βρεττού, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο ανακοινώσεων μέσα στη χρονιά.

Nέα προϊόντα σχεδιάζει η Coca‑Cola Τρία Έψιλον, έμφαση στην καινοτομία

Στον εμπλουτισμό του προϊόντικού της χαρτοφυλακίου, με έμφαση στην καινοτομία και στην επέκταση των επιλογών για τους καταναλωτές θα επικεντρωθεί το 2026 η Coca‑Cola Τρία Έψιλον. Σύμφωνα με στελέχη που μίλησαν σε πρόσφατη εκδήλωση, η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου θα γίνει κυρίως με νέες γεύσεις σε υπάρχουσες κατηγορίες, ενώ η εταιρεία στοχεύει τα νέα προϊόντα να είναι στην αγορά έως το καλοκαίρι του 2026. Στο πεδίο της καινοτομίας, κρίσιμο βήμα για την εταιρεία αποτελεί η πρόσφατη επένδυση 350.000 ευρώ στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη δυνατότητα του R&D Centre να λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος καινοτομίας για το 24/7 προϊοντικό χαρτοφυλάκιο. Όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, το επενδυτικό πακέτο θα στηρίξει δοκιμές νέων γεύσεων, τεχνολογικές βελτιώσεις και επιτάχυνση του χρόνου εισόδου προϊόντων στην αγορά, με στόχο να μετατρέψει ιδέες σε εμπορικές λύσεις πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη αποδοτικότητα.