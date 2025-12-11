Διακοπές νερού την Πέμπτη (11/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Περιοχή
Ημερομηνία
Τύπος
Σημείο
Αθήνα (Αμπελόκηποι)
11/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Μακρυνίτσας & Πανόρμου
Βύρωνας
11/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Φορμίωνος & Σωκίων
Ηλιούπολη
11/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Καρνεάδου & Γρίβα
Καισαριανή
11/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Υμηττού & Κέννεντυ
Μελίσσια
11/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Δουκίσσης Πλακεντίας & Δεληγιάννη
Μεταμόρφωση
11/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Αγίου Νεκταρίου & Μπιζανίου
