Explainer για την κρίση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Τι γνωρίζουμε για την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου

Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την κατάσχεση σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη. Η χρήση αμερικανικών δυνάμεων για την κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη και σηματοδοτεί την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση του Νίκολας Μαδούρο.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή εδώ και δεκαετίες και έχουν εξαπολύσει μια σειρά από θανατηφόρες επιθέσεις σε σκάφη που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική. Η κατάσχεση πετρελαιοφόρου αποτελεί «σημαντική κλιμάκωση»

Τι συνέβη;

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, κοινοποίησε ένα βίντεο με Αμερικανούς στρατιώτες να εκτελούν ένταλμα κατάσχεσης του δεξαμενόπλοιου αργού πετρελαίου. Το βίντεο δείχνει ένα ελικόπτερο να αιωρείται λίγα μέτρα πάνω από το πλοίο καθώς οι δυνάμεις κατεβαίνουν γρήγορα πάνω σε σχοινιά.

Στρατιώτες ντυμένοι με στολές παραλλαγής φαίνονται να κάνουν έφοδο στο κατάστρωμα, οπλισμένοι με μεγάλα πυροβόλα όπλα, προτού στρέψουν τα όπλα τους σε μια πόρτα και μπουν μέσα. Το βίντεο, που πιθανότατα καταγράφηκε από άλλο ελικόπτερο, δείχνει επίσης δυνάμεις να τρέχουν στον επάνω όροφο προς τη γέφυρα, καθώς άλλες κινούνται σε όλη την επιφάνεια του πλοίου.

Η Μπόντι επιβεβαίωσε ότι εμπλέκονταν το FBI, η Εσωτερική Ασφάλεια, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και το Υπουργείο Άμυνας. Η ομάδα της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ περιελάμβανε επίλεκτες δυνάμεις εκπαιδευμένες στην επικίνδυνη απόβαση από τις Ομάδες Αντιμετώπισης Ναυτικής Ασφάλειας, οι οποίες ειδικεύονται στην καταπολέμηση της θαλάσσιας τρομοκρατίας και των ναρκωτικών, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στην κατάσχεση συμμετείχαν επίσης εν ενεργεία Αμερικανοί στρατιωτικοί. Παρόλο που δεν τους επιτράπηκε να επιβιβαστούν στο δεξαμενόπλοιο, βοήθησαν στην επιτήρηση από ψηλά και στη μεταφορά με ελικόπτερο, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Γιατί κατασχέθηκε το δεξαμενόπλοιο;

Η Μπόντι δήλωσε στο X ότι το πλοίο «χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις από τη Βενεζουέλα και το Ιράν». «Για πολλά χρόνια, το πετρελαιοφόρο έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ λόγω της εμπλοκής του σε ένα παράνομο δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου που υποστηρίζει ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», πρόσθεσε.

Δεν κατονόμασε το πλοίο, υπό ποια σημαία έπλεε ή πού ακριβώς έλαβε χώρα το περιστατικό. Ωστόσο, η βρετανική ομάδα διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard δήλωσε ότι το δεξαμενόπλοιο που κατασχέθηκε ονομάζεται Skipper, στο οποίο οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις για φερόμενη εμπλοκή στο εμπόριο ιρανικού πετρελαίου με την ονομασία Adisa.

Το πλοίο αναχώρησε από το κύριο λιμάνι πετρελαίου της Βενεζουέλας, το Χοσέ, μεταξύ 4 και 5 Δεκεμβρίου, αφού φόρτωσε περίπου 1,1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με δορυφορικές πληροφορίες που αναλύθηκαν από το TankerTrackers.com και εσωτερικά δεδομένα αποστολής από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PDVSA.

Η ναυτιλιακή αρχή της Γουιάνας δήλωσε ότι το Skipper ύψωνε ψευδώς τη σημαία της Γουιάνας, προσθέτοντας ότι σχεδιάζει να λάβει μέτρα κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της σημαίας της χώρας.

Τι δήλωσε ο Τραμπ;

«Μόλις κατασχέσαμε ένα δεξαμενόπλοιο στις ακτές της Βενεζουέλας, ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ», δήλωσε στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη. Χωρίς να δώσει πρόσθετες πληροφορίες για την επιχείρηση, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «συμβαίνουν και άλλα πράγματα».

Αργότερα, δήλωσε ότι το δεξαμενόπλοιο «κατασχέθηκε για πολύ καλό λόγο» και όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί με το πετρέλαιο που βρίσκεται στο πλοίο, πρόσθεσε: «Λοιπόν, το κρατάμε, υποθέτω». Υπονόησε επίσης ότι ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος εξόργισε την κυβέρνηση Τραμπ μιλώντας σε μια φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση έξω από τον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, θα μπορούσε να είναι «ο επόμενος» εάν η χώρα του δεν «λάβει σοβαρά υπόψη» την φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών.

Τι είπε η Βενεζουέλα;

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δεν αναφέρθηκε στην κατάσχεση σε συγκέντρωση πριν από μια διαδήλωση που διοργάνωσε το κυβερνών κόμμα στο Καράκας, αλλά δήλωσε στους υποστηρικτές του ότι η Βενεζουέλα είναι «έτοιμη να σπάσει τα δόντια της βορειοαμερικανικής αυτοκρατορίας εάν χρειαστεί».

Πλαισιωμένος από ανώτερους αξιωματούχους, δήλωσε ότι μόνο το κυβερνών κόμμα μπορεί «να εγγυηθεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και την αρμονική ανάπτυξη της Βενεζουέλας, της Νότιας Αμερικής και της Καραϊβικής». Σε μεταγενέστερη δήλωση, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «κατάφωρη κλοπή» και χαρακτήρισε την κατάσχεση ως «πράξη διεθνούς πειρατείας».

Δήλωσε ότι θα «υπερασπιστεί την κυριαρχία του, τους φυσικούς πόρους του και την εθνική του αξιοπρέπεια με απόλυτη αποφασιστικότητα» και δήλωσε ότι θα καταγγείλει την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου ενώπιον διεθνών οργανισμών.

Γιατί οι ΗΠΑ στοχεύουν τη Βενεζουέλα;

Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Μαδούρο ότι ηγείται μιας επιχείρησης διακίνησης ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, κάτι που ο ίδιος αρνείται. Στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στο X ότι είχε πραγματοποιήσει αεροπορική επιδρομή εναντίον των λεγόμενων «ναρκοτρομοκρατών» που μετέφεραν φαιντανύλη στις ΗΠΑ, χωρίς να παρουσιάσει άμεσα αποδεικτικά στοιχεία για το φερόμενο έγκλημα.

Εκείνη την εποχή, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μαδούρο - τον οποίο δεν αναγνωρίζει ως ηγέτη της χώρας - ότι ηγείται της διαβόητης συμμορίας οργανωμένου εγκλήματος Tren de Aragua (επίσης χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία). Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι το πλοίο που στόχευσαν οι δυνάμεις του χρησιμοποιήθηκε από την συμμορία για τη μεταφορά ναρκωτικών.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε εγκρίνει επιχειρήσεις της CIA στη χώρα για την αντιμετώπιση της φερόμενης διακίνησης ναρκωτικών. Σε απάντηση, ο Μαδούρο κατηγόρησε τον Τραμπ ότι επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος και ότι «κατασκευάζει έναν νέο αιώνιο πόλεμο» εναντίον της χώρας του. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει οποιεσδήποτε διασυνδέσεις με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών.

Ο επικεφαλής ανταποκριτής του Sky News, Στιούαρτ Ράμσεϊ, επεσήμανε ότι το φάρμακο φαιντανύλη που προκαλεί καταστροφή στην Αμερική παρασκευάζεται σε μεγάλο βαθμό στο Μεξικό και όχι στη Βενεζουέλα. Η φαιντανύλη εισάγεται λαθραία απευθείας στις ΗΠΑ διασχίζοντας τα νότια σύνορά τους. Η Βενεζουέλα είναι σε μεγάλο βαθμό χώρα διέλευσης και όχι παραγωγός ναρκωτικών - προμηθεύει παράνομα ναρκωτικά, ιδίως κοκαΐνη, τα οποία προέρχονται από χώρες όπως η Κολομβία, το Περού και η Βολιβία.

Οι αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα αφορούν τα ναρκωτικά ή το πετρέλαιο;

Η κυβέρνηση Μαδούρο βλέπει τις ενέργειες των ΗΠΑ ως αρπαγή των αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας, τα οποία είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Η χώρα παράγει περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν δήλωσε ότι η κατάσχεση πετρελαιοφόρου θέτει υπό αμφισβήτηση τους δηλωμένους λόγους της κυβέρνησης Τραμπ για την στρατιωτική συγκέντρωση και τις επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή. «Αυτό δείχνει ότι όλη η ιστορία που έκρυψαν - ότι πρόκειται για απαγόρευση ναρκωτικών - είναι ένα μεγάλο ψέμα», είπε. «Αυτή είναι απλώς μια ακόμη απόδειξη ότι πρόκειται πραγματικά για αλλαγή καθεστώτος - με τη βία».

Η κρίση κλιμακώνεται

Ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ, Ντέιβιντ Μπλέβινς, δήλωσε ότι η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου «υπογράμμισε την προτίμηση του Λευκού Οίκου για ορατές επιδείξεις ισχύος έναντι της διπλωματίας». «Στοχεύοντας σε ένα φορτίο πετρελαίου και όχι σε ένα ύποπτο πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά, η Ουάσινγκτον έχει δείξει την προθυμία της να διαταράξει τις εξαγωγές», δήλωσε ο Μπλέβινς.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να κλείσει μία από τις τελευταίες σημαντικές πηγές χρηματοδότησης της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο που βρίσκεται σε δύσκολη θέση». Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε μετά από μήνες που η κυβέρνηση Τραμπ ασκούσε πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας με αυξημένες στρατιωτικές αναπτύξεις εναντίον της λατινοαμερικανικής χώρας.

Το Sky News έχει επαληθεύσει ότι τους τελευταίους τέσσερις μήνες από την έναρξη των επιθέσεων, 23 σκάφη έχουν γίνει στόχος 22 επιθέσεων, σκοτώνοντας 87 άτομα. Τον Νοέμβριο, το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford - το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο - ταξίδεψε στην Καραϊβική σε αυτό που ερμηνεύτηκε από πολλούς εκείνη την εποχή ως επίδειξη στρατιωτικής ισχύος.

Λίγες μέρες μετά την άφιξη του πολεμικού πλοίου, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ προειδοποίησε για μια «πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση» κατά την πτήση πάνω από τη Βενεζουέλα. Η προειδοποίηση οδήγησε τρεις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν πτήσεις από τη Βενεζουέλα και, αργότερα, ο Μαδούρο ανακάλεσε τα δικαιώματα λειτουργίας για έξι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες .

Σε μία περαιτέρω κλιμάκωση, ο Τραμπ δήλωσε στις 30 Νοεμβρίου ότι ο εναέριος χώρος «πάνω και γύρω» από τη χώρα θα πρέπει να θεωρείται κλειστός «στο σύνολό του» . Ο Τραμπ είχε επίσης αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να εξαπολύσουν χερσαία επίθεση στη Βενεζουέλα. Μιλώντας στο Politico την Τρίτη, ο Τραμπ αρνήθηκε να σχολιάσει το αν τα αμερικανικά στρατεύματα θα εισέλθουν στη Βενεζουέλα, αλλά δήλωσε ότι οι «μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες».

