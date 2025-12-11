Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών
Πού εντοπίζονται προβλήματα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αυξημένη κίνηση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Πέμπτης (11/12).
Στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Ιωνία, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισίας και στην Αττική Οδό.
Την ίδια ώρα, με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:17 ∙ WHAT THE FACT
H περίεργη δίαιτα της σαρδέλας - Το διατροφικό πείραμα ενός Αμερικανού ερευνητή
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Hyundai MobED: Το ρομπότ που σου κάνει… τη δουλειά
07:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Δεκεμβρίου
06:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ