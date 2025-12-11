Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών

Αυξημένη κίνηση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Πέμπτης (11/12).

Στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Ιωνία, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισίας και στην Αττική Οδό.

Την ίδια ώρα, με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.