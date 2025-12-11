Μυστήριο κάτω από την Γκίζα: Ανακαλύφθηκε μέγα-πόλη μέσω ραντάρ

Νέες αξιώσεις από Ιταλούς ερευνητές επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαιολογίας, καθώς υποστηρίζουν ότι έχουν «επιβεβαιώσει» την ύπαρξη ενός τεράστιου υπόγειου συμπλέγματος κάτω από τις Πυραμίδες της Γκίζας.

Οι επιστήμονες βασίζονται σε δεδομένα από τη μέθοδο synthetic aperture radar Doppler tomography, την οποία περιγράφουν ως μια καινοτόμα τεχνική ικανή να αποτυπώσει δομές σε βάθη που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απροσπέλαστα.

Οι δορυφόροι και τα «πανομοιότυπα» σήματα

Ο μηχανικός ραντάρ Φιλίππο Μπιόντι, που ανέπτυξε τη μέθοδο, δηλώνει ότι τέσσερις διαφορετικοί δορυφόροι – Umbra, Capella Space, ICEYE και Cosmo-SkyMed – επέστρεψαν ακριβώς τα ίδια δεδομένα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι σαρώσεις δείχνουν οκτώ γιγαντιαίους κατακόρυφους άξονες να κατεβαίνουν σε βάθος μεγαλύτερο των 3.500 ποδιών, καταλήγοντας σε κυβικούς θαλάμους που, όπως λέει, ξεπερνούν σε μέγεθος πολλά σύγχρονα στάδια.

Αναφέρει ακόμη την ύπαρξη μιας σπειροειδούς δομής γύρω από τους άξονες, την οποία συνδέει με τη ροή «πληροφορίας» ή ενέργειας.

Η θεωρία για την υπόγεια δομή

Παρότι οι ισχυρισμοί του Μπιόντι είναι εντυπωσιακοί και αναμφίβολα γοητευτικοί για το ευρύ κοινό, η επιστημονική κοινότητα ζητά αποδείξεις, δημοσιευμένα στοιχεία και πλήρη διαφάνεια σχετικά με την τεχνική και τα δεδομένα. Μέχρι στιγμής, τίποτα από αυτά δεν έχει παρουσιαστεί.

Αρχαιολόγοι, γεωλόγοι και ειδικοί σε τεχνικές υπεδάφιων σαρώσεων επισημαίνουν ότι οι γεωλογικές συνθήκες της Γκίζας, η σύσταση του εδάφους και η πυκνότητα των ιζημάτων καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την αξιόπιστη απεικόνιση σε τόσο μεγάλα βάθη χωρίς εκτεταμένη επιτόπια έρευνα.

Επιπλέον, δεν υπάρχει ιστορικό ή αρχαιολογικό υπόβαθρο που να υποστηρίζει την ύπαρξη τόσο μεγάλων τεχνητών δομών κάτω από τις πυραμίδες. Ακόμη και μεγάλες ανακαλύψεις του παρελθόντος, όπως θαλάμοι, κρυφές στοές ή υπόγειοι διάδρομοι, βρίσκονται σε πολύ μικρότερα βάθη.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, παραμένει υψηλό. Η ιδέα μιας υπόγειας πόλης κάτω από τις Πυραμίδες της Γκίζας αποτελεί για πολλούς το απόλυτο αρχαιολογικό όνειρο, και η δημόσια συζήτηση που άνοιξε δείχνει πως το μυστήριο γύρω από τα αρχαία μνημεία της Αιγύπτου εξακολουθεί να ασκεί μια μοναδική γοητεία.

Η σφοδρή διάψευση του Ζάχι Χαουάς

Την ίδια ώρα, ο κορυφαίος αιγυπτιολόγος Ζάχι Χαουάς χαρακτηρίζει τις δηλώσεις «απόλυτα ψευδείς». Εξηγεί ότι καμία άδεια δεν έχει δοθεί για έρευνα εντός ή εκτός της Πυραμίδας του Χεφρήνου και σημειώνει ότι οι τεχνικές που επικαλείται η ομάδα του Μπιόντι «δεν είναι εγκεκριμένες, ούτε επιστημονικά επικυρωμένες».

Υπογραμμίζει επίσης ότι δεν χρησιμοποιήθηκε κανενός είδους ραντάρ στο εσωτερικό της πυραμίδας, διαψεύδοντας πλήρως τα ευρήματα.

Το μυστήριο που παραμένει

Παρά τις εντυπωσιακές αξιώσεις, η επίσημη αιγυπτιακή αρχαιολογία επιμένει ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική επιβεβαίωση. Το μυστήριο γύρω από τις Πυραμίδες της Γκίζας, ωστόσο, φαίνεται πως για ακόμη μία φορά αναζωπυρώθηκε.