Βρέθηκε στην Αίγυπτο η μυθική «Αίθουσα των Αρχείων»; Τι ψάχνουν κάτω από την Γκίζα οι επιστήμονες

Οι επιστήμονες έχουν προκαλέσει αίσθηση με τον ισχυρισμό ότι υπάρχει μια τεράστια αρχαία ανεξερεύνητη Μέκκα κάτω από τις Πυραμίδες της Γκίζας.

Χρησιμοποιώντας κύματα ραντάρ, οι μελετητές ισχυρίζονται ότι βρήκαν μυστηριώδη κυλινδρικά αντικείμενα που κατέβαιναν πάνω από 2.000 πόδια κάτω από την 4.500 ετών πυραμίδα Χαφρέ στο συγκρότημα της Γκίζας στην Αίγυπτο.

Αυτό έχει προκαλέσει εικασίες ότι η πυραμίδα βρίσκεται πάνω από την αίθουσα των αρχείων, μια θρυλική έννοια που συχνά συνδέεται με την αρχαία αιγυπτιακή παράδοση.

Κάποιοι πιστεύουν ότι η Αίθουσα των Αρχείων περιέχει τεράστιες ποσότητες χαμένης σοφίας και γνώσης σχετικά με τον περίφημο αρχαίο πολιτισμό.

Υπάρχει όμως πραγματικά η Αίθουσα των Αρχειογράφων;

Μιλώντας στη MailOnline, ο Dr Roland Enmarch, Reader στην Αιγυπτιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, δήλωσε ότι η ιδέα «κάνει για σπουδαία επιστημονική φαντασία, αλλά σίγουρα δεν είναι επιστημονικό γεγονός».

'Θα πιστέψω ότι κάτι υπάρχει όταν η ισορροπία των αξιόπιστων στοιχείων δείχνει ότι ένα τέτοιο πράγμα υπάρχει ή υπήρξε κάποτε', δήλωσε καυστικά στη MailOnline.

'Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση της ιδέας για ένα Μέγαρο των Ρεκόρ κάτω από το οροπέδιο της Γκίζας'.

Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο «Hall of Records» ήταν ο Edgar Cayce, ένας Αμερικανός μέντιουμ και «θεραπευτής» γνωστός για τις παραμύθια περί αρχαίων πολιτισμών, όπως η Αρχαία Αίγυπτος, το Ελ Ντοράντο και η Ατλαντίδα.

Ωστόσο, οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι πρόκειται για φαντασία.

Ο Δρ Nicholas Brown, αιγυπτιολόγος στο Πανεπιστήμιο Yale, ο οποίος μόλις δημοσίευσε μια νέα μελέτη για τον τάφο του Τουταγχαμών, δήλωσε στη MailOnline ότι «δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα» όπως η Αίθουσα των Αρχείων.

Τη συνέκρινε με την Ατλαντίδα - το πιο διάσημο φανταστικό νησί του κόσμου που επινόησε ο Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας πριν από 2.300 χρόνια.

'Σίγουρα δεν υπάρχουν αποδείξεις για την Αίθουσα των Ρεκόρ από την αρχαία Αίγυπτο και συνδέεται με την Ατλαντίδα, η οποία επίσης δεν έχει καμία αδιάσειστη απόδειξη ότι είναι αληθινή', δήλωσε στη MailOnline.

'Βασίζω τη δουλειά μου σε σκληρά γεγονότα και δεδομένα, οπότε είμαι συνήθως κουρασμένος από αυτούς τους ψευδοεπιστημονικούς ισχυρισμούς'.

Η Δρ Melanie Pitkin, αιγυπτιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, λέει επίσης ότι η αίθουσα των αρχείων δεν υπάρχει και καταρρίπτει τα υποτιθέμενα ευρήματα κάτω από την πυραμίδα Khafre.

'Δεν υπάρχουν αρχαία αρχαιολογικά, καλλιτεχνικά ή λογοτεχνικά στοιχεία που να υποστηρίζουν έναν τέτοιο ισχυρισμό', δήλωσε στη MailOnline.

Εν τω μεταξύ, η Dr Jane Draycott, λέκτορας αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, δήλωσε ότι δεν υπάρχει «καμία απολύτως βάση» στον μύθο.

Αντίθετα, υποστηρίζει ότι οι επιστήμονες θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους αλλού.

'Υπάρχουν πολλές σωζόμενες βιβλιοθήκες ναών, ή τουλάχιστον τα απομεινάρια τους, οπότε οι άνθρωποι θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτές', δήλωσε στη MailOnline.

Η Dr Draycott χαρακτήρισε επίσης τα υποτιθέμενα νέα ευρήματα κάτω από την πυραμίδα του Khafre «πλήρη και απόλυτη ανοησία».

Επισήμανε ότι δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό - μια διαδικασία που περιλαμβάνει την αξιολόγησή τους από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Τα ευρήματα περιγράφονται από δύο Ιταλούς - τον Corrado Malanga και τον Filippo Biondi, οι οποίοι φέρονται να προέρχονται από το Πανεπιστήμιο της Πίζας και το Πανεπιστήμιο του Strathclyde στη Σκωτία.

Δημοσίευσαν μια εργασία του 2022 σχετικά με το έργο τους που χρησιμοποίησαν ραντάρ για να εξερευνήσουν την πυραμίδα της Γκίζας.

Ωστόσο, η έρευνα δεν περιέχει σαρώσεις αυτών των δομών και παραπέμπει σε περιθωριακές θεωρίες, αναφέρει το Snopes .

Οι εικόνες των σαρώσεων φαίνεται να προέρχονται από μια παρουσίαση που έκανε το δίδυμο πριν από λίγες ημέρες στην Μπολόνια.

Επίσης, δεν υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις ότι το δίδυμο έχει απασχολήσει το Πανεπιστήμιο της Πίζας και το Πανεπιστήμιο του Strathclyde (ο Biondi δήλωσε στο LinkedIn ότι έφυγε από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde «πριν από λίγο καιρό»).

Έχοντας κάνει πρωτοσέλιδα το Σαββατοκύριακο, οι ισχυρισμοί τους για τους τεράστιους υπόγειους κυλίνδρους έχουν ευρέως απαξιωθεί από ακαδημαϊκούς.

Ο Δρ Zahy Hawass, αρχαιολόγος και πρώην υπουργός τουρισμού και αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, έκανε λόγο για «ψεύτικες ειδήσεις» από μια «ομάδα ερασιτεχνών».

«Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι εντελώς λανθασμένες και δεν έχουν καμία απολύτως επιστημονική βάση», ανέφερε σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στο Facebook την Κυριακή.

Το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων δεν έδωσε άδεια σε κανένα άτομο ή ίδρυμα να εργαστεί εντός ή εκτός της δεύτερης πυραμίδας. Επιπλέον, ο ισχυρισμός ότι χρησιμοποιήθηκε ραντάρ στο εσωτερικό της πυραμίδας είναι ψευδή. Αυτοί οι άνθρωποι που ανακοίνωσαν αυτές τις λανθασμένες πληροφορίες, χρησιμοποίησαν τεχνικές που δεν είναι εγκεκριμένες ούτε επικυρωμένες [και] τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν δεν θα είχαν ποτέ φανεί με τη χρήση αυτής της τεχνικής», ανέφερε

Ο Δρ Ντρέικοτ πρόσθεσε: «Είμαι καχύποπτος με τους ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι έχουν σχέσεις με ακαδημαϊκά ιδρύματα που στην πραγματικότητα δεν έχουν, και οι οποίοι επιχειρούν να επιχειρήσουν να εισέλθουν σε τομείς όπου δεν έχουν επαρκή ακαδημαϊκή εμπειρία και ισχυρίζονται ότι ξαφνικά ανακάλυψαν κάτι που όλοι οι άλλοι έχουν χάσει.

'Μέχρι αυτό να επαληθευτεί από ανθρώπους με την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα απαραίτητα διαπιστευτήρια, είναι ψευδοεπιστήμη και θεωρία συνωμοσίας'.

Τι είναι η μυθική «Αίθουσα των Αρχείων»

Η ύπαρξη του «θρύλου» γύρω από την «Αίθουσα των Αρχείων», τεκμηριώνεται από αρχαίους παπύρους, οι οποίοι αναφέρουν με βεβαιότητα, ότι τα Αρχεία εξηγούν πράγματα για την ιστορία της χαμένης ηπείρου της Ατλαντίδος καθώς και που ήταν ακριβώς η θέση της. Η σπουδαιότητα της Αίθουσας αυτής συγκρίνεται δε με εκείνη της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, η οποία στέγαζε την Ελληνική Γνώση.

Το σημαντικό επίσης είναι, ότι την ύπαρξη μιας «υπόγειας βιβλιοθήκης» αναφέρουν ο Ηρόδοτος και ο Στράβων, οι οποίοι την επισκέφθηκαν και πρόλαβαν να καταγράψουν το θρυλικό υπόγειο συγκρότημα, που μοιάζει με «λαβύρινθο», πριν εξαφανιστεί από την ιστορία.

Ο πρώτος που το κατέγραψε ήταν ο Ηρόδοτος, περιγράφοντας το εξής : «… ο λαβύρινθος βρίσκεται λίγο πάνω από την λίμνη της Μοίρης και σχεδόν απέναντι σ’ αυτό που ονομάζεται Πόλη του Κροκόδειλου» («Ιστορίες», βιβλίο ΙΙ, 148)…. , και συνεχίζει: « έχει δώδεκα σκεπαστά δικαστήρια , με πύλες (που είναι) απέναντι η μία στην άλλη, έξι από τη βόρεια πλευρά και έξι από τη Νότια, οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους, ενώ από την έξω πλευρά τις περιβάλλει το ίδιο τοίχος. Και υπάρχουν σε αυτό δύο είδη θαλάμων, το ένα είδος κάτω από το έδαφος και το άλλο πάνω από αυτά, τρεις χιλιάδες τον αριθμό..» .

Η πίστη στην αίθουσα των αρχείων έχει πολλούς προδρόμους.Τα μνημεία του συγκροτήματος των πυραμίδων της Γκίζας, τα περισσότερα από τα οποία χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της Τέταρτης Δυναστείας της Αιγύπτου (περίπου 2500 π.Χ.), έχουν εμπνεύσει εικασίες και λαϊκές παραδόσεις σχετικά με την προέλευση και τον σκοπό τους από την αρχαιότητα.

Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, ένας Ρωμαίος συγγραφέας του πρώτου αιώνα μ.Χ., ανέφερε ότι οι άνθρωποι που ζούσαν κοντά στο οροπέδιο της Γκίζας στην εποχή του πίστευαν ότι η Μεγάλη Σφίγγα της Γκίζας ήταν κούφια και περιείχε τον τάφο ενός βασιλιά που ονομαζόταν «Χάρμαις» Μεσαιωνικοί ισλαμικοί θρύλοι υποστήριζαν ότι υπήρχαν υπόγεια περάσματα κάτω από τις πυραμίδες εκεί.

Ο Giovanni Battista Caviglia, ο οποίος έκανε ανασκαφές στη Γκίζα στις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα, πίστευε ότι ένα δίκτυο υπόγειων διόδων συνέδεε όλες τις πυραμίδες της Γκίζας και ο ισχυρισμός αυτός, που επαναλήφθηκε από τον Howard Vyse στο βιβλίο του Operations Carried on the Pyramids at Gizeh το 1837, κυκλοφόρησε ευρέως τον δέκατο ένατο αιώνα.

Η πεποίθηση ότι τα αρχαία αρχεία ήταν αποθηκευμένα στη Γκίζα προέρχεται από μεσαιωνικές ισλαμικές παραδόσεις για έναν θρυλικό βασιλιά της Αιγύπτου ονόματι Σουρίντ ιμπν Σαλχούκ, οι οποίες ισχυρίζονται ότι ο Σουρίντ κυβέρνησε την Αίγυπτο πριν από τον κατακλυσμό που περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης και έχτισε τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας για να διατηρήσει τις γνώσεις της κοινωνίας του σε περίπτωση κατακλυσμού. Ο μύθος του Σουρίδη μεταφράστηκε αρκετές φορές σε ευρωπαϊκές γλώσσες, ξεκινώντας με μεταφράσεις τον 17ο αιώνα από τον John Greaves και τον Pierre Vattier και έγινε σημαντική επιρροή στις μετέπειτα περιθωριακές δοξασίες για την αρχαία Αίγυπτο.

Μια άλλη μορφή που επηρέασε την έννοια της αίθουσας των αρχείων ήταν ο Ignatius Donnelly, του οποίου το ψευδοϊστορικό βιβλίο του 1882 Atlantis: The Antediluvian World υποστήριξε ότι ο φανταστικός πολιτισμός της Ατλαντίδας, όπως περιγράφεται από τον Έλληνα φιλόσοφο Πλάτωνα, ήταν ένας πραγματικός τόπος και όχι μια επινόηση του Πλάτωνα ο Donnelly υποστήριξε ότι η Ατλαντίδα επηρέασε πολλούς πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρχαίας Αιγύπτου, πριν καταστραφεί σε μια καταστροφή που ενέπνευσε τον βιβλικό μύθο του κατακλυσμού. Ανέφερε τον μύθο των Σουριδών ως απόδειξη ότι ένας πολιτισμός που έχτιζε πυραμίδες υπήρχε πριν από τον κατακλυσμό και με βάση τη χρονολογία της ιστορίας του Πλάτωνα, υποστήριξε ότι η βύθιση της Ατλαντίδας έλαβε χώρα γύρω στο 9600 π.Χ. και ότι ο αιγυπτιακός πολιτισμός πρέπει να χρονολογείται τόσο πίσω.

Πιο άμεσοι πρόδρομοι του Hall of Records είναι τα έργα των H. C. Randall-Stevens και Harvey Spencer Lewis[Σε διάφορες δημοσιεύσεις, αρχής γενομένης από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο Randall-Stevens υποστήριξε ότι οι Αιγύπτιοι έχτισαν τις πυραμίδες της Γκίζας και τη σφίγγα μετά την καταστροφή της Ατλαντίδας και ότι κάτω από το οροπέδιο της Γκίζας υπήρχε ένα σύμπλεγμα υπόγειων διαδρόμων και ναών όπου οι εισερχόμενοι στη μυστικιστική σοφία των Αιγυπτίων λάμβαναν οδηγίες και υποβάλλονταν σε μύηση.

Το βιβλίο του A Voice Out of Egypt του 1935 ενσωμάτωσε λεπτομερή διαγράμματα των υποτιθέμενων διαδρόμων κάτω από το οροπέδιο. Το βιβλίο του Lewis του 1936 The Symbolic Prophecy of the Great Pyramid (Η συμβολική προφητεία της Μεγάλης Πυραμίδας ) κάνει παρόμοιους ισχυρισμούς, με διαγράμματα σχεδόν πανομοιότυπα με εκείνα που δημοσίευσε ο Randall-Stevens. Ο Randall-Stevens ισχυρίστηκε ότι διοχέτευε τις πληροφορίες του από τα πνεύματα των Αιγυπτίων μυημένων, ενώ ο Lewis είπε ότι οι ισχυρισμοί του βασίζονταν σε αρχεία της εσωτερικής του οργάνωσης, του Ancient and Mystical Order Rosæ Crucis, η οποία ισχυρίζεται ότι κατάγεται από μια αρχαία αιγυπτιακή «σχολή μυστηρίου».

Ο συγγραφέας Jason Colavito υποστηρίζει ότι τόσο ο Randall-Stevens όσο και ο Lewis μιμούνταν μασονικούς θρύλους σχετικά με την αρχαία προέλευση των μασονικών τελετών, με πιθανή επιρροή από τους ισλαμικούς θρύλους για τις πυραμίδες.

Ο «μάντης» που... είδε την ύπαρξή της

Ο πρώτος άνθρωπος που χρησιμοποίησε τον όρο «Αίθουσα των Αρχείων» ήταν ο Έντγκαρ Κέισι,ένας άνθρωπος που ισχυριζόταν ότι ήταν μάντης και ήταν ένας σημαίνων πρόδρομος του κινήματος της Νέας Εποχής.

Κατά το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, ο Κέισι έδωσε χιλιάδες «αναγνώσεις», ή δηλώσεις που έκανε ενώ βρισκόταν σε έκσταση, σχετικά με συγκεκριμένα άτομα.

Το 1931 ίδρυσε μαζί με αρκετούς συνεργάτες του την Ένωση για την Έρευνα και τη Διαφώτιση για να προωθήσει τις ιδέες που προέκυπταν από αυτές τις αναγνώσεις. Πολλές από τις αναγνώσεις ήταν ιατρικές, διαγιγνώσκοντας τα προβλήματα υγείας των υποκειμένων του, αλλά άλλες περιέγραφαν τις ζωές που ισχυριζόταν ότι τα υποκείμενά του είχαν ζήσει σε προηγούμενες ενσαρκώσεις. Ισχυριζόταν ότι ορισμένα από τα υποκείμενα αυτών των «αναγνώσεων ζωής» είχαν ζήσει στην Ατλαντίδα σε προηγούμενες ζωές τους και γι' αυτό περιέγραφε λεπτομερώς την Ατλαντίδα.

Οι αναγνώσεις του Κέισι συχνά βασίζονταν σε προϋπάρχουσα εσωτερική βιβλιογραφία, μερικές φορές αναφέροντας ονομαστικά την εν λόγω βιβλιογραφία. Ο χαρακτηρισμός της Ατλαντίδας οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στον Ιγνάτιο Ντόνελι, αν και έλεγε ότι διέθετε προηγμένες τεχνολογίες που απουσίαζαν από την εκδοχή του Ντόνελι.

Η περιγραφή του για την Αίθουσα των Αρχείων έμοιαζε με τους υπόγειους θαλάμους που περιγράφουν οι Ράνταλ-Στίβενς και ο Λιούις και ίσως να προέρχεται από τα έργα τους.

Οι αναγνώσεις του Κέισι έλεγαν ότι η Ατλαντίδα καταστράφηκε γύρω στο 10.500 π.Χ. και ότι οι Ατλάντιοι πρόσφυγες έφεραν τον πολιτισμό στην Αίγυπτο, κατασκευάζοντας τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας και τη Σφίγγα μέσα στον αιώνα περίπου που ακολούθησε.

Σε αναγνώσεις που δόθηκαν από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 1933, ο Κέισι είπε ότι υπήρχαν τρεις τοποθεσίες που χρησίμευαν ως αποθήκες των Ατλάντιων αρχείων: Μια τοποθεσία στη χερσόνησο του Γιουκατάν και ένας «ναός ή αίθουσα αρχείων» στη Γκίζα.

Δήλωσε επίσης ότι η αίθουσα αυτή βρισκόταν κάπου μεταξύ της σφίγγας και του ποταμού Νείλου, με είσοδο κοντά στο δεξί πόδι της σφίγγας.

Μεταγενέστερες αναγνώσεις το 1941 ανέφεραν ότι η αίθουσα περιείχε αρχεία τόσο στο ατλαντικό όσο και στο αιγυπτιακό σύστημα γραφής και υπαινίχθηκε ότι η ίδια η αίθουσα είχε σχήμα πυραμίδας.

Ο Κέισι άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η αίθουσα θα ανακαλυπτόταν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δραματικών αλλαγών στον κόσμο- οι οπαδοί του Κέισι έχουν συνδέσει αυτόν τον ισχυρισμό με άλλες αναγνώσεις στις οποίες προφήτευε μαζικές ανακατατάξεις στα χρόνια μεταξύ 1958 και 1998.