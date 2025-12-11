Στο δημόσιο διάλογο επανέρχεται το θέμα της ναυτικής υπηρεσίας στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής

Το χρόνιο ζήτημα της επαγγελματικής αναγνώρισης των Ελλήνων ναυτικών που εργάζονται σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής επανέρχεται στο προσκήνιο, ύστερα από νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Πιερίας κ. Σπυρίδωνα Κουλκουδίνα και τις συνεχείς ενέργειες της ΠΕΠΙΕΘ με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, Cpt. Dr. Γεώργιο Βάλλη.

Πρόκειται για μια αδικία που η Ένωση έχει αναδείξει με συνέπεια και τεκμηρίωση, τονίζοντας την ανάγκη να αναγνωρίζεται η υπηρεσία στα ιδιωτικά σκάφη όχι μόνο συνταξιοδοτικά, αλλά και για προαγωγές και αναβαθμίσεις ναυτικών διπλωμάτων, όπως ακριβώς ισχύει στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής.

Σήμερα, ενώ η εργασία στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής προσμετράται κανονικά για την εξέλιξη των ναυτικών, η αντίστοιχη υπηρεσία στα ιδιωτικά σκάφη δεν αναγνωρίζεται για προαγωγές, δεν υπολογίζεται για την έκδοση ή ανανέωση ναυτικών διπλωμάτων, δεν επιτρέπει στους ναυτικούς να εξελιχθούν, ακόμη κι όταν εκτελούν καθήκοντα απόλυτα ισότιμα με τους συναδέλφους τους.

Πρόκειται για μια διάκριση που, όπως επισημαίνει ο Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης στην πρόσφατη επιστολή του προς τις αρμόδιες αρχές, δεν έχει καμία ουσιαστική ή λειτουργική βάση. Οι ευθύνες, οι απαιτήσεις και οι συνθήκες εργασίας στα ιδιωτικά σκάφη είναι απολύτως ίδιες με αυτές των επαγγελματικών.

Το αποτέλεσμα είναι ένα επαγγελματικό αδιέξοδο για πολλούς ναυτικούς, οι οποίοι ενώ παραμένουν ενεργοί στη θάλασσα και πληρώνουν τις ίδιες εισφορές, δεν μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα της καριέρας τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βουλευτής Πιερίας κ. Σπυρίδων Κουλκουδίνας κατέθεσε στις 4 Δεκεμβρίου 2025 επίσημη Ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλειο Κικίλια, ζητώντας την άμεση θεσμική εξίσωση της υπηρεσίας στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με αυτή των επαγγελματικών.

Η παρέμβασή του αναγνωρίζει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια προφανή και άδικη ανισότητα που πλήττει τους ναυτικούς ενός δυναμικού και αναπτυσσόμενου τομέα.

Η ΠΕΠΙΕΘ, η οποία διατηρεί συνεχή και θεσμική συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, εκφράζει την εμπιστοσύνη της προς τον Υπουργό κ. Βασίλειο Κικίλια. Ο Υπουργός έχει αποδείξει ότι ακούει τον κλάδο και αναγνωρίζει την αξία των Ελλήνων ναυτικών, ενώ στο παρελθόν έχει επιδείξει διάθεση επίλυσης ζητημάτων που αφορούν το προσωπικό της ναυτιλίας.

Η Ένωση θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση, που δεν επιβαρύνει οικονομικά το κράτος, μπορεί να αποτελέσει μια δίκαιη και άμεσα εφαρμόσιμη λύση με σημαντικό αντίκτυπο στον κλάδο του yachting.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης, έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη του ζητήματος, με τεκμηριωμένες προτάσεις και συνεπή παρουσία σε όλους τους θεσμούς.

Η παρέμβασή του έχει κινητοποιήσει τον δημόσιο διάλογο σε μια κρίσιμη συγκυρία, λίγο πριν τις εκλογές της ΠΕΠΙΕΘ στις 12 Ιανουαρίου, όπου οι ναυτικοί θα κληθούν να αποφασίσουν για την επόμενη ημέρα του κλάδου.