Το Λουγκάνο της Ελβετίας θέλει να γίνει η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα των crypto

Σε ένα McDonald's δίπλα σε μια ειδυλλιακή λίμνη, στο κέντρο της ελβετικής πόλης Λουγκάνο, ένας πελάτης παραγγέλνει καφέ. «Μπορώ να πληρώσω με bitcoin;» ρωτάει, και το άτομο πίσω από το γκισέ του προσφέρει κάτι που μοιάζει με τερματικό πληρωμών με πιστωτική κάρτα. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα μηχάνημα πληρωμών με κρυπτονομίσματα. Ο εξοπλισμός έχει διανεμηθεί δωρεάν σε τοπικές επιχειρήσεις λιανικής από το δημοτικό συμβούλιο.

Ο αγοραστής πληρώνει ανέπαφα, από το πορτοφόλι bitcoin στο κινητό του τηλέφωνο. Ο λογαριασμός είναι γύρω στα 9 δολάρια. Λίγοι άνθρωποι που έχουν αγοράσει bitcoin θα είχαν σκεφτεί να το χρησιμοποιήσουν για να αγοράσουν πραγματικά πράγματα σε καταστήματα. Αντίθετα, θεωρείται γενικά ως επένδυση, ένα στοίχημα στην αύξηση της αξίας του. Αλλά στο Λουγκάνο, στο ιταλόφωνο τμήμα της Ελβετίας, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Ενώ φυσικά μπορεί ακόμα να πληρώσει κανείς για τα πάντα σε ελβετικά φράγκα, περίπου 350 καταστήματα και εστιατόρια δέχονται πλέον και bitcoin. Η τοπική αρχή έχει αρχίσει να δέχεται πληρωμές σε κρυπτονομίσματα για δημοτικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα μπορεί κανείς να πληρώσει για την προσχολική φροντίδα των παιδιών του σε bitcoin.

Σε ένα κατάστημα που ονομάζεται Vintage Nassa και πουλάει καινούριες και μεταχειρισμένες τσάντες και ρολόγια, ο ιδιοκτήτης Cherubino Fry δέχεται bitcoin όπως λέει επειδή η χρέωση επεξεργασίας που πρέπει να πληρώνει ανά συναλλαγή είναι μικρότερη από αυτήν που χρεώνουν οι εταιρείες πιστωτικών καρτών.

Για το bitcoin είναι γενικά κάτω από 1%, ενώ για τις χρεωστικές κάρτες μπορεί να φτάσει έως και 1,7% και έως 3,4% για τις πιστωτικές κάρτες. Αν και για τις δύο τελευταίες μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. « Η χρήση bitcoin θα είναι σαν ένα δέντρο που μεγαλώνει, και αυτό το δέντρο θα γίνει πολύ μεγάλο σε πέντε, 10 χρόνια» λέει ο Fry.

H Plan B είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2022 από την πόλη του Λουγκάνο σε συνεργασία με την πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Tether. Με το γράμμα B να αντιπροσωπεύει το bitcoin, ο δηλωμένος στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους σχετικά με τα κρυπτονομίσματα και «να καταστήσει το Λουγκάνο τον ευρωπαϊκό κόμβο για το bitcoin».

«Θέλω να μιλήσω για ένα πείραμα που έκανα αυτόν τον Ιούλιο», λέει η διευθύντρια του Plan B hub, Μιρ Λιπόνι. Εξηγεί ότι είχε πρόβλημα με την τράπεζά της, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στα χρήματά της. Για 11 ημέρες δεν είχε κανέναν τρόπο να πληρώσει, εκτός από το bitcoin, αλλά λέει ότι το πείραμα πήγε καλά και ότι στο Λουγκάνο μπορεί κανείς να επιβιώσεις ως επί το πλείστον μόνο με bitcoin. Η ίδια λέει ότι στο μέλλον θέλει να δει «κυκλικές οικονομίες όπου οι άνθρωποι θα κερδίζουν bitcoin, θα διατηρούν bitcoin, θα ξοδεύουν bitcoin και θα πληρώνουν για υπηρεσίες σε bitcoin».

Ωστόσο, αλλού, παρόμοια έργα bitcoin έχουν αποτύχει. Το 2021, το Ελ Σαλβαδόρ έκανε το bitcoin νόμιμο μέσο πληρωμής παράλληλα με το δολάριο ΗΠΑ. Για να ενθαρρύνει τη χρήση του, η κυβέρνηση έδωσε στους ανθρώπους το ισοδύναμο bitcoin των 30 δολαρίων, το οποίο κατέβαζαν μέσω μιας εφαρμογής.

«Έτσι, αυτό που έκαναν οι άνθρωποι ήταν να κατεβάσουν την εφαρμογή, να ανταλλάξουν το bitcoin με δολάρια και να μην την ξαναχρησιμοποιήσουν ποτέ», λέει ο Vincent Charles, επικεφαλής της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Unchain Data.

Η πρωτεύουσα της Σλοβενίας, Λιουμπλιάνα πάλι, ανακηρύχθηκε η πιο φιλική προς τα κρυπτονομίσματα πόλη στον κόσμο σε μια έκθεση τον Απρίλιο, ακολουθούμενη από το Χονγκ Κονγκ και τη Ζυρίχη.

Ο Sergio Rossi καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Fribourg στην Ελβετία. Λέει ότι το bitcoin αποτελεί κίνδυνο για τους καταστηματάρχες στο Λουγκάνο ή αλλού λόγω της αστάθειάς του -καθώς η αξία του μπορεί να παρουσιάζει απότομες ανοδικές και καθοδικές μεταβολές. Επομένως, λέει ότι είναι σημαντικό οι πολίτες να μετατρέπουν άμεσα τα bitcoin που λαμβάνουν σε ελβετικά φράγκα, ευρώ ή άλλο νόμισμα που εκδίδεται από κυβέρνηση ή κεντρική τράπεζα.

«Υπάρχει επίσης κίνδυνος για τη φήμη των κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούνται σε παράνομες συναλλαγές, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την πόλη του Λουγκάνο και τα χρηματοπιστωτικά της ιδρύματα» πρόσθεσε. Ο καθηγητής Rossi προειδοποιεί επίσης ότι τα bitcoin των ανθρώπων κατέχονται από έναν ψηφιακό τρίτο, γεγονός που τα καθιστά επικίνδυνα. «Εάν η πλατφόρμα όπου καταγράφεται το ψηφιακό μου πορτοφόλι αποτύχει ή χρεοκοπήσει, τα κρυπτονομίσματά μου εξαφανίζονται ακαριαία».

Στην Ελβετία, όλες οι τραπεζικές καταθέσεις είναι εγγυημένες έως το ποσό των 100.000 ελβετικών φράγκων (125.000 δολάρια). Αυτό σημαίνει ότι εάν η τράπεζα στην οποία είναι καταγεγραμμένες οι αποταμιεύσεις μου χρεοκοπήσει, μπορώ να τις ανακτήσω έως αυτό το ποσό.»

Ο δήμαρχος του Λουγκάνο Μικέλε Φολέτι δεν ανησυχεί πάντως ότι η πόλη θα μπορούσε να γίνει πόλος έλξης για τα χρήματα της μαφίας. Προσθέτει ότι το bitcoin εξακολουθεί να είναι θετικό για το Λουγκάνο και ότι 110 εταιρείες κρυπτονομισμάτων έχουν πλέον μετακομίσει ή ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους στην πόλη.

