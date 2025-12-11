Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ: Με Κωνσταντέλια το πλάνο Λουτσέσκου - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ: Νίκη πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League ψάχνει ο Δικέφαλος στο Ράζγκραντ της Βουλγαρίας - Πού θα δείτε τον αγώνα.

Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ: Με Κωνσταντέλια το πλάνο Λουτσέσκου - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Με στόχο να ολοκληρώσει με θετικό αποτέλεσμα τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για το 2025, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη γειτονική Βουλγαρία για την αναμέτρηση κόντρα στη Λουντογκόρετς στη «Χουβεφάρμα Αρίνα» (Πέμπτη 11/12, 19:45), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

«Δυνάστης» του βουλγάρικου ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, η Λουντογκόρετς ευελπιστεί να κάνει το βήμα παραπάνω και στην Ευρώπη. Βέβαια, η σεζόν δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον Ρουί Μότα να αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία στα μέσα του Νοέμβρη και τον Περ Ματίας Χέγκμο να αναλαμβάνει τις τύχες της μόνιμης πρωταθλήτριας των τελευταίων ετών. Με τη θητεία του 66χρονου Νορβηγού να φέρνει χαμόγελα, μέχρι στιγμής, στη «Χουβεφάρμα Αρίνα».

Η Λουντογκόρετς έκανε αρχικά τρεις διαδοχικές νίκες για την Parva Liga, όλες με σκορ 2-0 (επί της Σεπτέμβρι εκτός, επί της Μπότεφ Βράτσα εντός και, εσχάτως, επί της Ντομπρουτζά εκτός έδρας), αλλά τη Δευτέρα (8/12) έμεινε στο 1-1 με τη Σλάβια, με αποτέλεσμα να μείνει στην τρίτη θέση με 34 βαθμούς μετά από 18 παιχνίδια, έχοντας 10 βαθμούς -αλλά και ένα ματς λιγότερο- από την πρωτοπόρο Λέφσκι Σόφιας. Παράλληλα, με τον Χέγκμο στον πάγκο της, η Λουντογκόρετς επικράτησε με 3-2 της Θέλτα την προηγούμενη αγωνιστική, φτάνοντας τους έξι βαθμούς κι αναπτερώνοντας τις ελπίδες της για είσοδο στην 24άδα. Παίκτες-κλειδιά οι μέσοι Ιβάιλο Τσότσεφ (14 γκολ, 4 ασίστ σε 30 συμμετοχές) και Πέταρ Στάνιτς (8 γκολ και 7 ασίστ σε 26 συμμετοχές), οι εξτρέμ Μπερνάρ Τεκπετέι (από 3 γκολ και ασίστ σε 24 συμμετοχές) και Κάιο Βιντάλ (2 γκολ και 4 ασίστ σε 25 συμμετοχές) και ο φορ Ιβ Έρικ Μπιλέ (5 γκολ σε 29 συμμετοχές).

Η Λέφσκι Σόφιας ήταν η τελευταία ομάδα από τη Βουλγαρία που είχε αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και, μάλιστα, είχε... πληγώσει τον Ράζβαν Λουτσέσκου και την ομάδα του (2-0 στη Βουλγαρία, 1-1 στην Τούμπα). Βέβαια, έκτοτε έχουν αλλάξει πολλά, με τους «ασπρόμαυρους» να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και να διεκδικούν αφενός το πρωτάθλημα της Super League (στο -2 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στο φινάλε του Α’ Γύρου) αφετέρου την απευθείας πρόκρισή τους στους «16» του Europa League. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο βαθμούς παραπάνω από τη Λουντογκόρετς και βρίσκεται στην 17η θέση, παρά τις ισοπαλίες με Μακάμπι Τελ Αβίβ (0-0) και Μπραν (1-1) στην Τούμπα.

Η ψυχολογία είναι σε πολύ καλά επίπεδα, ειδικά μετά την εντός έδρας νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 3-1 επί του Άρη. Η τριάδα με Αντρίγια Ζίβκοβιτς–Τάισον–Γιώργο Γιακουμάκη λειτουργεί εξαιρετικά, αν και ο 31χρονος Έλληνας φορ θα απουσιάσει, καθώς χτύπησε στο κυριακάτικο (7/12) ματς. Ερωτηματικό το αν θα επιλέξει ο Λουτσέσκου τον Φεντόρ Τσάλοφ ή τον Ανέστη Μύθου για την κορυφή της επίθεσης. Όπως και το αν θα ξεκινήσει βασικός ο προερχόμενος από τραυματισμό Γιάννης Κωνσταντέλιας ή αν θα διατηρηθεί στη θέση «10» ο Λούκα Ιβανούσετς, ενώ είναι δεδομένες οι απουσίες των Ζόαν Σάστρε, Δημήτρη Πέλκα.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.

Η αναμέτρηση ξεκινά στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3 HD.

