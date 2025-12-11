Η «Τυχερή Αντλία» της AVIN γεμίζει τα Χριστούγεννα με δώρα και μεγάλες εκπλήξεις!

Οι γιορτές των Χριστουγέννων έχουν μια δύναμη που δύσκολα μπορείς να την εξηγήσεις. Από μικρά παιδιά κιόλας μεγαλώνουμε με την ιδέα ότι τα Χριστούγεννα είναι ξεχωριστά και αυτό είναι κάτι που, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, δεν αλλάζει: Με το που μπαίνει ο Δεκέμβριος οι περισσότεροι νιώθουμε εκείνη τη γνωστή προσμονή, σαν να περιμένουμε ότι κάτι καλό μπορεί να συμβεί.

Ίσως είναι τα στολισμένα σπίτια, οι μουσικές που ακούμε ακόμα και στο πρατήριο καυσίμων κοντά στο σπίτι μας, τα γιορτινά τραπέζια μαζί με τα αγαπημένα μας άτομα. Ίσως απλώς είναι το γεγονός ότι για κάποιες εβδομάδες «σπάει» η ρουτίνα και βρίσκουμε λίγο περισσότερο χρόνο για φίλους, βόλτες και μικρές χαρές. Όπως και να έχει, η διάθεσή μας αλλάζει και γινόμαστε πιο αισιόδοξοι ότι μπορεί να υπάρξει μια μικρή θετική ανατροπή, κάτι που θα μας κάνει να χαμογελάσουμε καθώς πλησιάζει η νέα χρονιά.

Κι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της χρονιάς, αυτή η προσμονή δυναμώνει μέρα με τη μέρα και εμείς αναζητάμε όλο και περισσότερο κάτι που θα μας εκπλήξει ευχάριστα και θα μας βάλει ακόμη περισσότερο στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Είναι σαν να περιμένουμε όλοι ένα μικρό σημάδι της τύχης που θα μας κάνει να πούμε «ναι, η χρονιά που έρχεται θα είναι καλύτερη από πέρσι».

Σε αυτό το γιορτινό κλίμα, η AVIN μας κάνει ήδη να περιμένουμε με πολλή ανυπομονησία το 2026 καθώς υποδέχεται τα φετινά Χριστούγεννα με τον διαγωνισμό «ΤΥΧΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑ», που γεμίζει με χιλιάδες δώρα τους πελάτες των πρατηρίων και κάνει αυτές τις ημέρες ακόμη πιο ξεχωριστές!

Μήπως αυτά τα Χριστούγεννα είναι τα τυχερά σου;

Από 8 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου, με κάθε ανεφοδιασμό ≥20λτ καυσίμων ACTION από τα πρατήρια AVIN που συμμετέχουν στην ενέργεια και με τη χρήση του Προγράμματος AVIN Κερδίζω, οι πελάτες κερδίζουν spins στην «ΤΥΧΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑ» και διεκδικούν στη στιγμή 10.000 δώρα, ενώ 10 τυχεροί νικητές κερδίζουν από 2.000€ για τα καύσιμα της χρονιάς.

Το μόνο που χρειάζεται είναι η χρήση του Προγράμματος AVIN Κερδίζω σε κάθε συναλλαγή αγοράς καυσίμων ACTION και το AVIN Κερδίζω app για να παίξουν στην «ΤΥΧΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑ». Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως κάθε συναλλαγή ≥20λτ χαρίζει στους πελάτες 1 spin*.

Μάλλον θα συμφωνήσουμε πως όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα τόσο περισσότερο «ανεβαίνει» η διάθεσή μας και έχουμε μια κρυφή ή φανερή ελπίδα πως τη νέα χρονιά, η τύχη θα είναι με το μέρος μας, πως κάτι καλό θα εμφανιστεί στον δρόμο μας. Κι όταν μια εταιρεία όπως η AVIN μπαίνει στο παιχνίδι και «ανάβει» το… λαμπάκι της ελπίδας με την ΤΥΧΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑ, τότε δεν γίνεται παρά να περιμένουμε με περισσότερη ανυπομονησία τις γιορτές. Δεν είναι ωραίο αυτό το αίσθημα;

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.avinoil.gr.