Το city-break στο Βουκουρέστι που το έζησα σαν ντόπιος με ένα snap

Υπάρχουν κάποια ταξίδια στο εξωτερικό που τα θυμόμαστε για το ότι συντονιζόμαστε, μέσα από μικρές στιγμές, με τον ρυθμό μιας πόλης με τελείως διαφορετική κουλτούρα.

Για παράδειγμα, όταν παίρνουμε τον πρώτο καφέ της ημέρας από ένα μαγαζί σε μια γειτονιά που δεν θυμίζει σε τίποτα τη δική μας. Ή όταν κάνουμε μια μικρή, αυθόρμητη αγορά σε μια υπαίθρια αγορά ή όταν περιπλανιόμαστε στους δρόμους της πόλης και γεμίζουμε νέες εικόνες.

Κάπως έτσι ένιωσα πρόσφατα στο Βουκουρέστι, μια πόλη που δεν είναι εύκολο να την κατατάξεις κάπου. Θυμίζει λίγο Παρίσι με στοιχεία μεταπολεμικής Ανατολικής Ευρώπης, με αποτέλεσμα να έχει έναν εντελώς δικό της χαρακτήρα. Μια μεγάλη βόλτα από το ιστορικό κέντρο μέχρι τις πιο ήσυχες γειτονιές είναι αρκετή για να παρατηρήσεις τις αντιθέσεις της πόλης.

Travel like a local στο Βουκουρέστι

Την Παρασκευή, την πρώτη κιόλας μέρα του ταξιδιού, πέρασα από έναν πάγκο που πουλούσε covrigi, το δημοφιλές street snack της Ρουμανίας που μοιάζει με κουλούρι ή pretzel. Μπορεί να μην είναι ακριβό, αλλά από συνήθεια έβγαλα την κάρτα για να πληρώσω.

Σε αυτό το σημείο, υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να σκεφτώ πόσο θα πληρώσω τελικά, δεδομένου ότι η χώρα είναι εκτός ευρώ και άρα η τράπεζα θα χρεώσει κάποια προμήθεια για τη συναλλαγή. Όχι όμως τώρα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που δεν μου πέρασε από το μυαλό αυτή η σκέψη ούτε για μια στιγμή.

Πριν από λίγες μέρες είχα προνοήσει να βγάλω την ψηφιακή κάρτα που είχα κατεβάσει με ένα snap στο κινητό. Ο λόγος για τη χρεωστική κάρτα Snappi Mastercard, που είναι διαθέσιμη και σε ψηφιακή και σε φυσική μορφή και έκανε το ταξίδι μου πιο εύκολο (και ασφαλές) από την πρώτη συναλλαγή εκτός Ελλάδας. Και αυτό γιατί με τη κάρτα της Snappi, της πρώτης ελληνικής neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μπορώ να πληρώνω 24/7 με πραγματική ισοτιμία (πάντα βάσει ισοτιμιών Mastercard), χωρίς καμία προμήθεια, όπου και αν βρίσκομαι.

Το ίδιο συνέβη και λίγο αργότερα, όταν μπήκα σε ένα μικρό καφέ κοντά στην Πλατεία Πανεπιστημίου, μια μικρή μοντέρνα «σφήνα» ανάμεσα σε κτήρια άλλων εποχών. Πλήρωσα τον καφέ μου και, ξανά, η ειδοποίηση της Snappi έδειξε το πραγματικό ποσό που αντιστοιχούσε ακριβώς στις τιμές σε λέι, χωρίς προσσαυξήσεις, χωρίς ψιλά γράμματα. Το ίδιο παρατήρησα και όταν έβγαλα το εισιτήριο στο Ρουμανικό Αθηναίο και, κάπως έτσι, επιβεβαιώθηκα πως μπορώ να απολαύσω πραγματικά τη σύντομη παραμονή μου στο Βουκουρέστι.

Ένα ταξίδι χωρίς «εκπλήξεις» για το πορτοφόλι

Το Σάββατο ξεκίνησε με μια βόλτα στη συνοικία Lipscani, την πιο ζωντανή περιοχή της πόλης. Περπατώντας στα πλακόστρωτα σοκάκια του άλλοτε εμπορικού κέντρου της Βλαχίας «χάνεσαι» εύκολα σε μικρά μαγαζιά με χειροποίητα αντικείμενα, vintage βιβλία και μικρά design pieces. Αγόρασα ένα βιβλίο και ένα print και πλήρωσα και πάλι με χρεωστική κάρτα Snappi Mastercard γιατί μου προσφέρει 0% fees, πάντα και παντού, 24/7, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.

Κάπου εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα: Όχι απλά ότι πληρώνω με πραγματική ισοτιμία, χωρίς καμία προμήθεια, αλλά ότι έχω πλήρη έλεγχο των συναλλαγών μου χάρη στο Snappi app, με αποτέλεσμα να αισθάνομαι πιο ασφαλής.

Συμπέρασμα; Υποθέτω πως το ταξίδι στο Βουκουρέστι θα το έβρισκα ωραίο έτσι κι αλλιώς. Όταν, όμως, οι συναλλαγές στο εξωτερικό, ειδικά σε χώρες εκτός ευρώ, γίνονται διαφανείς και απλές, τότε μπορείς πραγματικά να ζήσεις την πόλη χωρίς άγχος, σαν ντόπιος. Αυτό δεν είναι άλλωστε το νόημα;

