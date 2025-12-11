Εικόνα παρακμής: Γνωστός κωμικός αναίσθητος στα σκαλιά από υπερβολική δόση
Ο διάσημος κωμικός έχει ιστορικό καταχρήσεων, και προηγούμενα με τον νόμο
Θλιβερά ήταν τα πλάνα του πρώην σταρ του «Andy Dick Show», ο οποίος έχει ιστορικό κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ, να βρίσκεται μισοαναίσθητος στα σκαλιά πεζοδρομίου στο Λος Άντζελες, την Τρίτη, σύμφωνα με βίντεο του TMZ.
Ο Andy Dick, βρέθηκε γερμένος πάνω στις τσιμεντένιες σκάλες ενός κτιρίου στο Χόλιγουντ. Ο κωμικός που φορούσε ένα καφέ μπουφάν, μαύρο μπλουζάκι, καρό παντελόνι πιτζάμας, ήταν γερμένος με τα γυαλιά του να βρίσκονται στο έδαφος μπροστά του.
Αρκετοί έσπευσαν να τον βοηθήσουν, χορηγώντας του ένα φάρμακο που αναστρέφει την υπερδοσολογία οπιοειδών, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο.
Ο 59χρονος Ντικ μίλησε στο TMZ μέσω τηλεφώνου την Τρίτη το βράδυ, λέγοντας ότι ήταν ζωντανός και καλά. Δεν αποκάλυψε τι ακριβώς συνέβη.
Ο διάσημος κωμικός έχει προϊστορία με τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση και συλλήψεις.
Το 2022, ο Ντικ υποχρεώθηκε να εγγραφεί ως σεξουαλικός παραβάτης, αφού καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση το 2018.