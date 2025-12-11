Εικόνα παρακμής: Γνωστός κωμικός αναίσθητος στα σκαλιά από υπερβολική δόση

Θλιβερά ήταν τα πλάνα του πρώην σταρ του «Andy Dick Show», ο οποίος έχει ιστορικό κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ, να βρίσκεται μισοαναίσθητος στα σκαλιά πεζοδρομίου στο Λος Άντζελες, την Τρίτη, σύμφωνα με βίντεο του TMZ.

Ο Andy Dick, βρέθηκε γερμένος πάνω στις τσιμεντένιες σκάλες ενός κτιρίου στο Χόλιγουντ. Ο κωμικός που φορούσε ένα καφέ μπουφάν, μαύρο μπλουζάκι, καρό παντελόνι πιτζάμας, ήταν γερμένος με τα γυαλιά του να βρίσκονται στο έδαφος μπροστά του.

ICYMI: Andy Dick nearly died on a Los Angeles sidewalk after an apparent overdose — and if it wasn’t for strangers stepping in, this could’ve ended differently.



Here’s the real question:

Is this a personal downfall, a failed system, or a city that gave up on people like him?… pic.twitter.com/w8Lc39K4Wa — Tony Lane ?? (@TonyLaneNV) December 11, 2025

Αρκετοί έσπευσαν να τον βοηθήσουν, χορηγώντας του ένα φάρμακο που αναστρέφει την υπερδοσολογία οπιοειδών, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο.

Ο 59χρονος Ντικ μίλησε στο TMZ μέσω τηλεφώνου την Τρίτη το βράδυ, λέγοντας ότι ήταν ζωντανός και καλά. Δεν αποκάλυψε τι ακριβώς συνέβη.

Ο διάσημος κωμικός έχει προϊστορία με τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση και συλλήψεις.

Το 2022, ο Ντικ υποχρεώθηκε να εγγραφεί ως σεξουαλικός παραβάτης, αφού καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση το 2018.