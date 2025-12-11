Διάσωση σε ύψος 30.000 ποδιών: Γιατροί κρατούν στη ζωή μέλος πληρώματος με αλλεργικό σοκ

Σε πτήση ζωής ή θανάτου μετατράπηκε το δρομολόγιο της Etihad Airways, από Αιθιοπία για Ινδία, όταν μέλος του πληρώματος καμπίνας υπέστη αλλεργικό σοκ.

Το περιστατικό συνέβη ενώ το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος 30.000 ποδιών, περίπου 40 λεπτά μετά την απογείωσή του, και χωρίς δυνατότητα έκτακτης προσγείωσης.

Δύο Ινδοί γιατροί που βρισκόταν στο αεροσκάφος και επέστρεφαν από ιατρικό συνέδριο έσπευσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο Δρ Gopinathan M, αιματο-ογκολόγος και ειδικός σε μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών, και ο Δρ Sudharshan Balaji, ανώτερος σύμβουλος και επικεφαλής κλινικής ουρολογίας, έχοντας μόνο το ιατρικό κιτ έκτακτης ανάγκης άρχισαν αμέσως τις προσπάθειες. Χορήγησαν στο μέλος του πληρώματος στεροειδή, βρογχοδιασταλτικά και αντιισταμινικά και του έδωσαν συνεχή παροχή οξυγόνου.

Σύμφωνα με τους γιατρούς το μέλος του πληρώματος είχε υποστεί οξεία αναφυλαξία, μια γρήγορη, επικίνδυνη αλλεργική αντίδραση που μπορεί να μπλοκάρει τις αναπνευστικές οδούς και να μειώσει τα επίπεδα οξυγόνου μέσα σε λίγα λεπτά. Ο κορεσμός οξυγόνου του είχε πέσει στο 80% και δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Το νοσοκομείο ανέφερε ότι οι γιατροί προσπάθησαν για σχεδόν μία ώρα να βελτιώσουν την αναπνοή του, μέχρι που τελικά η αναπνοή του σταθεροποιήθηκε. Συνέχισαν να ελέγχουν τα ζωτικά του σημεία και να τον υποστηρίζουν σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, περίπου τέσσερις ώρες, διασφαλίζοντας ότι παρέμενε ξύπνιος, σταθερός και ικανός να επικοινωνεί μέχρι να προσγειωθεί το αεροσκάφος με ασφάλεια.