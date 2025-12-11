Μπενίτεθ: «Αλλάζουμε πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό και ο πρόεδρος βοηθάει σε αυτό»

Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε στο ΟΑΚΑ τον πιο κρίσιμο αγώνα της φετινής ευρωπαϊκής του πορείας με τον Ισπανό τεχνικό να δείχνει πως γνωρίζει πολύ καλά τι θα σημάνει πιθανή νίκη για τους "πράσινους".

Παράλληλα, ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στις συνολικές αλλαγές στον σύλλογο και τον χρόνο που χρειάζεται για να φέρουν αποτέλεσμα.

Αναλυτικά το μήνυμά του στο MatchDay Mag της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Αυτή η στιγμή είναι για να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό από όλους. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θέλουμε να κερδίσουμε, θα κάνουμε τα πάντα γι’ αυτό. Αλλάζουμε πολλά πράγματα στον σύλλογο και ο πρόεδρος βοηθάει σ’ αυτό. Θα χρειαστούμε χρόνο. Όταν χάνουμε ή όταν δεχόμαστε ένα γκολ στο τέλος, απογοητευόμαστε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που συνέβη. Πρέπει όμως να είμαστε σίγουροι ότι θα μάθουμε. Μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να βελτιωθούμε, αλλά θα το κάνουμε. Η Βικτόρια είναι μια καλή ομάδα, τρέχει πολύ, έχει μεγάλη επιθετικότητα, κάνει καλές αντεπιθέσεις. Ξέρουμε τα χαρακτηριστικά της. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Θα είναι δύσκολο, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε».