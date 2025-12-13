Αγρίνιο: Άνοιξε τρύπα στο οδόστρωμα στην οδό Δαγκλή

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία προκλήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου στην οδό Δαγκλή, στο Αγρίνιο, μετά από μερική υποχώρηση του εδάφους κοντά στην πλατεία Χατζοπούλου. Στο οδόστρωμα άνοιξε εμφανής τρύπα, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να κινούνται με αυξημένη προσοχή.

Σύμφωνα με τη sinidisi.gr στο σημείο κλήθηκε η ΕΛΑΣ για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, έως ότου οι αρμόδιες υπηρεσίες αναλάβουν τον έλεγχο και την αποκατάσταση της ζημιάς.

Στο σημείο βρίσκεται ήδη μηχανικός στο σημείο για την εκτίμηση της έκτασης της υποχώρησης και των αιτιών που προκάλεσαν το πρόβλημα.