Χριστούγεννα 2025: «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ, μία ουσιαστική πράξη φροντίδας σε όσους το έχουν ανάγκη

Διότι, πίσω από τα στολισμένα σπίτια και τα γιορτινά τραπέζια, υπάρχουν άνθρωποι και οικογένειες που χρειάζονται ουσιαστική στήριξη, μικρές πράξεις καλοσύνης που θα τους δώσουν ένα αίσθημα ζεστασιάς και ασφάλειας.

Κάθε τέτοια πράξη, όσο μικρή και αν είναι, έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πράγματα με τρόπο ουσιαστικό και όπως έχει αποδειχθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, αυτό φαίνεται πως το γνωρίζει καλά η ΑΒ Βασιλόπουλος. Για αυτό και επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά με το «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ, δηλώνοντας παρούσα, δίπλα σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Μία δεκαετία γεμάτη δώρα αγάπης

Θα μπορούσαμε να πούμε πως πρόκειται για μία χριστουγεννιάτικη παράδοση πλέον, αφού η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το γιορτινό τραπέζι. Και αυτό γιατί η ΑΒ Βασιλόπουλος προσφέρει το «Δώρο Αγάπης» σταθερά, κάθε Χριστούγεννα, με τις φετινές γιορτές να σηματοδοτούν τη συμπλήρωση 10 χρόνων. Έτσι, αυτή τη χρονιά, στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, με μία επετειακή έκδοση.

Μέσα από ένα κουτί δώρου που ξεχωρίζει από αυτά των προηγούμενων ετών, αφού δεν περιέχει μόνο βασικά είδη διατροφής (ΑΒ Κάθε Μέρα Επιλογή Φαρίνα, ΑΒ Γάλα Ζαχαρούχο Συμπυκνωμένο, WORLD’S MARKET Φυστικοβούτυρο απαλό, ΑΒ ατομικός Χυμός πορτοκάλι) αλλά και κάτι παραπάνω, τη «Συνταγή Αγάπης» με την υπογραφή του γνωστού σεφ Άκη Πετρετζίκη που μπορεί κάποιος να δημιουργήσει με αυτά τα προϊόντα. Όλα αυτά, φυσικά, σε προσιτή τιμή (μόλις 3,99€), καθιστώντας εφικτό σε όλους εμάς να στηρίξουμε με ουσιαστικό τρόπο τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Και πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά του Make-A-Wish Ελλάδος.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι πολύ απλά με την αγορά του «Δώρου Αγάπης», συμβάλλουμε και εμείς με τον τρόπο μας στο να γίνουν πραγματικότητα ευχές των παιδιών που νοσούν σοβαρά. Το «μαγικό κουτί» μπορούμε είτε να το προσφέρουμε απευθείας σε κάποιον που το έχει ανάγκη, είτε να το προσθέσουμε στα καλάθια συλλογής τροφίμων που βρίσκονται στα καταστήματα ΑΒ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το έργο της εταιρείας. Από εκεί και πέρα, η ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζει ώστε τα κουτιά να «βρουν» τους ανθρώπους για τους οποίους προορίζονται.

Κάτι παραπάνω από ένα χριστουγεννιάτικο δώρο

Φυσικά, για όσους αναρωτιούνται, το «Δώρο Αγάπης», είναι διαθέσιμο σε 260 φυσικά καταστήματα, αλλά και online μέσω του ΑΒ Eshop. Όσο για το τι ακριβώς «κρύβει» μέσα του το κουτί, η απάντηση είναι φροντίδα, ανθρώπινη ζεστασιά και την πιο όμορφη υπενθύμιση ότι η αληθινή αλλαγή έρχεται από όλους εμάς μαζί, όταν μοιράζουμε αγάπη.

Δέκα χρόνια τώρα , λοιπόν, με τη βοήθεια όλων εμάς, αλλά και με συνεργασίες με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, το «Δώρο Αγάπης» έχει μετατραπεί, κατά κάποιον τρόπο, σε έναν θεσμό που φέτος κάνει τη ζωή των παιδιών με σοβαρά νοσήματα πιο φωτεινή. Έτσι, κάθε κουτί που αγοράζουμε γίνεται μία μικτή πράξη αγάπης και προσφοράς που μπορεί πραγματικά να φέρει χαρά και να κάνει πραγματικότητα τα όνειρα των παιδιών.

Αυτή η εποχή, εκτός από λαμπερή και γιορτινή, λειτουργεί και ως μία υπενθύμιση ότι δεν χρειάζονται πολλά για να είμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Η προσφορά μπορεί να είναι απλή, ουσιαστική και βαθιά ανθρώπινη.