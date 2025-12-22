Reuters - Η νέα ευρωπαϊκή άμυνα: Πώς 10 χώρες αναδιαμορφώνουν στρατούς και εφεδρείες

Όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν για τον κίνδυνο που συνιστά η Ρωσία για την Ευρώπη, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης των ενόπλων τους δυνάμεων.

Η Ρωσία από την πλευρά της αρνείται οποιοδήποτε σχέδιο επίθεσης κατά ευρωπαϊκών κρατών.

Σύμφωνα με το Reuters, μπροστά σε αυτό το πλαίσιο, κάθε χώρα αναπτύσσει τις δικές της στρατηγικές για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της. Αναλυτικά:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η γερμανική κυβέρνηση συμφώνησε τον Νοέμβριο σε νέο πρόγραμμα στρατιωτικής θητείας με υψηλότερες αποδοχές και καλύτερα κίνητρα. Η θητεία παραμένει εθελοντική, με δυνατότητα υποχρεωτικής επιστράτευσης εάν δεν προσελκύσει αρκετούς νέους. Στόχος είναι η αύξηση των στρατιωτών από 180.000 σε 260.000 και των εφέδρων σε 200.000. Οι αλλαγές, που αναμένεται να εφαρμοστούν αρχές 2026, περιλαμβάνουν υποχρεωτική εγγραφή και ιατρικό έλεγχο, ενώ η επιστράτευση γυναικών θα απαιτήσει τροποποίηση του συντάγματος.

ΓΑΛΛΙΑ

Η Γαλλία θα δημιουργήσει νέα εθελοντική στρατιωτική θητεία διάρκειας 10 μηνών για νέους 18-19 ετών, με μισθό, ξεκινώντας στα μέσα του 2026. Στόχος είναι 3.000 συμμετοχές το 2026, 10.000 έως το 2030 και 50.000 έως το 2035. Οι εφέδροι αναμένεται να φτάσουν τους 100.000 έως το 2030, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις περίπου 210.000.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η Βρετανία σκοπεύει να αυξήσει τον στρατό σε 76.000 πλήρους απασχόλησης έως την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο (2029), από 74.000 σήμερα, με 25.000 εφέδρους. Η κυβέρνηση επικεντρώνεται στη διατήρηση του προσωπικού και στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, χωρίς σχέδια υποχρεωτικής θητείας.

ΔΑΝΙΑ

Η Δανία προγραμματίζει αύξηση της στρατιωτικής θητείας από τέσσερις σε έντεκα μήνες έως το 2026, αυξάνοντας τους νεοσύλλεκτους από 5.000 σε 7.500 έως το 2033.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Η Φινλανδία διατηρεί στρατό 280.000 στρατιωτών σε καιρό πολέμου μέσω υποχρεωτικής θητείας ανδρών, με περίπου 20.000 νέους εφέδρους κάθε χρόνο. Λόγω πτώσης γεννήσεων, εξετάζεται η επέκταση της θητείας και σε γυναίκες, ενώ το όριο ηλικίας στρατιωτικής θητείας αυξάνεται από 60 σε 65 έτη, ανεβάζοντας τους εφέδρους σε περίπου 1 εκατομμύριο έως το 2031.

ΙΤΑΛΙΑ

Η Ιταλία σχεδιάζει νέα στρατιωτική μονάδα για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, αρχικά 1.200-1.500 ατόμων με σταδιακή αύξηση σε 5.000. Παράλληλα, στοχεύει στην πρόσληψη 6.000 εθελοντών το 2026.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Η Ολλανδία επιθυμεί να αυξήσει τον στρατό από 74.000 σε 200.000 στρατιώτες, δίνοντας έμφαση στην εφεδρική δύναμη.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης για περίπου 400.000 πολίτες το 2026, προσφέροντας βασικά μαθήματα ασφάλειας, εκπαίδευση επιβίωσης και ιατρική εκπαίδευση.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Ρουμανία εντείνει την πρόσληψη εθελοντών με υψηλότερες αμοιβές και εκπαίδευση, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στη διατήρηση υψηλά ειδικευμένου προσωπικού. Το κοινοβούλιο ενέκρινε εθελοντική θητεία για άνδρες και γυναίκες 18-35 ετών διάρκειας τεσσάρων μηνών με μπόνους τριών μισθών.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Η Σουηδία επανέφερε την υποχρεωτική θητεία το 2017. Φέτος κατατάχθηκαν πάνω από 7.000 στρατιώτες, ενώ στόχος είναι 12.000 έως το 2032. Οι επαγγελματίες αξιωματικοί θα αυξηθούν από 9.700 σε 11.800 έως το 2035, ενώ το πολιτικό προσωπικό προβλέπεται να αυξηθεί κατά 30%.