Μια αγκαλιά για τα παιδιά: Όταν η Τρίτη Ηλικία συνάντησε τους μικρούς ήρωες του ΠΑΓΝΗ

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία έλαβε χώρα το Σάββατο το μεσημέρι, όταν η Παιδοαιματολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ υποδέχθηκε τους τροφίμους και το προσωπικό του ξενώνα ηλικιωμένων «Φροντίδα Hjem». Η δομή, που εδρεύει στις Κάτω Γούβες, συνοδευόταν από κρητικό μουσικό σχήμα σε μια προσπάθεια προσφοράς χαράς στα νοσηλευόμενα παιδιά.

