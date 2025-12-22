Μια αγκαλιά για τα παιδιά: Όταν η Τρίτη Ηλικία συνάντησε τους μικρούς ήρωες του ΠΑΓΝΗ

Εορταστική εκδήλωση στην Παιδοαιματολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ από τον ξενώνα «Φροντίδα Hjem»

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία έλαβε χώρα το Σάββατο το μεσημέρι, όταν η Παιδοαιματολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ υποδέχθηκε τους τροφίμους και το προσωπικό του ξενώνα ηλικιωμένων «Φροντίδα Hjem». Η δομή, που εδρεύει στις Κάτω Γούβες, συνοδευόταν από κρητικό μουσικό σχήμα σε μια προσπάθεια προσφοράς χαράς στα νοσηλευόμενα παιδιά.

