Μια αγκαλιά για τα παιδιά: Όταν η Τρίτη Ηλικία συνάντησε τους μικρούς ήρωες του ΠΑΓΝΗ
Εορταστική εκδήλωση στην Παιδοαιματολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ από τον ξενώνα «Φροντίδα Hjem»
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία έλαβε χώρα το Σάββατο το μεσημέρι, όταν η Παιδοαιματολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ υποδέχθηκε τους τροφίμους και το προσωπικό του ξενώνα ηλικιωμένων «Φροντίδα Hjem». Η δομή, που εδρεύει στις Κάτω Γούβες, συνοδευόταν από κρητικό μουσικό σχήμα σε μια προσπάθεια προσφοράς χαράς στα νοσηλευόμενα παιδιά.
Δείτε περισσότερα στο daynight.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:35 ∙ WHAT THE FACT
Σκωτία: Αποτεφρωμένα λείψανα 3.300 ετών υποδηλώνουν ένα μυστηριώδες καταστροφικό γεγονός
21:42 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Banksy: Το νέο έργο του μυστηριώδους καλλιτέχνη του δρόμου
21:02 ∙ MEETING POINT