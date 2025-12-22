Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Παραμονές Χριστουγέννων, όπως κάθε χρόνο, φορείς, σύλλογοι, χορωδίες και σχολεία από διάφορες περιοχές της χώρας, επισκέπτονται την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για να ψάλουν τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

Από νωρίς το πρωί και εφέτος, εκπρόσωποι φορέων, εκπαιδευτηρίων και ιδρυμάτων της χώρας, με τη συμμετοχή μικρών παιδιών, νέων, εκπαιδευτικών, μελών συλλόγων, καθώς και θεραπευόμενοι σε ιδρύματα της Αρχιεπισκοπής, έψαλαν τα κάλαντα και ευχήθηκαν στον Αρχιεπίσκοπο.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, υποδέχθηκε όλους με πολλή χαρά, τους ευχαρίστησε, συνομίλησε μαζί τους και ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα, υγεία και ειρήνη, ενώ τους προσέφερε και μία συμβολική ευλογία.

Συγκεκριμένα, τα κάλαντα έψαλαν στον Αρχιεπίσκοπο, παιδιά από το Βαφειαδάκειο Ίδρυμα, νέοι και ενήλικες από το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ "Νικόδημος Γραικός", μαθητές από την Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, το Ελληνογαλλικό Δημοτικό Σχολείο "ΔΕΛΑΣΑΛ" Αλίμου και το 74ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.

Διαβάστε επίσης