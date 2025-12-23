Διακοπές νερού την Τρίτη (23/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
23/12/2025
ΒΥΡΩΝΑΣ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Επταλόφου και Κων/νου Παλαιολόγου
23/12/2025
ΜΕΓΑΡΑ (ΒΛΗΧΑΔΑ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Αγίας Τριάδας και Μεσσήνης
23/12/2025
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Μανιακίου και Πράσινου Λόφου
23/12/2025
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Αναπαύσεως 5 Πάροδος και Αναπαύσεως
