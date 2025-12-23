Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (23/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
23/12/2025 7:30:00 πμ
23/12/2025 3:30:00 μμ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΖΑΙΜΗ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ ΖΑΙΜΗ, ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ.
5785
Λειτουργία
23/12/2025 8:00:00 πμ
23/12/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΛΗΡΟΥ απο κάθετο: ΚΟΝΤΟΥΛΗ έως κάθετο: ΔΡΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΟΝΤΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΝΟ 3 έως κάθετο: ΦΑΛΗΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1614
Λειτουργία
23/12/2025 8:00:00 πμ
23/12/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΚΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΆΡΧΟΥ ΑΠΟΣΤΌΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1418
Λειτουργία
23/12/2025 8:00:00 πμ
23/12/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΕΝΕΔΟΥ, ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΣΙΝΏΠΗΣ, ΣΑΜΨΟΎΝΤΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΑΓ.ΟΛΓΑΣ, ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ, ΡΟΔΟΥ.
1040
Κατασκευές
23/12/2025 8:00:00 πμ
23/12/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 2 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ απο κάθετο: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
23/12/2025 8:00:00 πμ
23/12/2025 3:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΞΙΦΙΑ ΝΙΚ. - ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ - ΤΙΒΕΡΙΟΥ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ - ΨΕΛΛΟΥ Μ. - ΤΣΙΜΙΣΚΗ
618
Κατασκευές
23/12/2025 8:00:00 πμ
23/12/2025 3:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΞΙΦΙΑ ΝΙΚ. - ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ - ΤΙΒΕΡΙΟΥ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ - ΨΕΛΛΟΥ Μ. - ΤΣΙΜΙΣΚΗ
619
Κατασκευές
23/12/2025 11:00:00 πμ
23/12/2025 2:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ απο κάθετο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΙΝΝΗ έως κάθετο: ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
1615
Κατασκευές
23/12/2025 12:30:00 μμ
23/12/2025 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΖΩΝΑΡΑ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ
1419
Λειτουργία
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος