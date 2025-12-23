Εργασία στο γραφείο ή από το σπίτι με τα μισά; Η συζήτηση για τους μισθούς που διχάζει

Για αρκετές δεκαετίες, το γραφείο θεωρούνταν η καρδιά της παραγωγικότητας: ένας χώρος όπου η φιλοδοξία συναντά τη δράση και η αφοσίωση μετριέται με τις ώρες που περνά κάποιος στον χώρο της εργασίας του.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας