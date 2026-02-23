Νοσοκομείο Λαμίας: «Γέφυρα ζωής» με δωρεά οργάνων 61χρονης

Ζωή σε άλλους ανθρώπους δίνει μία 61χρονη γυναίκα από τη Φθιώτιδα, η οποία έχασε τη μάχη για τη ζωή, μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου.

Η γυναίκα νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας και σύμφωνα με το lamiareport.gr, όταν κατέληξε εγκεφαλικά, η οικογένειά της πήρε τη γενναία απόφαση να προσφέρει ζωή, δωρίζοντας τα όργανά της.

Η μεταμοσχευτική διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το πρωί της Καθαράς Δευτέρας και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, με τη λήψη ήπατος, νεφρών και κερατοειδών στο χειρουργείο του Νοσοκομείου, από εξειδικευμένη μονάδα λήψης και μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

