Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική οδό, προβλήματα σε Κηφισό

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα όσον αφορά στην κίνηση σε πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς ξεκινάει σιγά σιγά και η μεγάλη έξοδος των Χριστουγέννων.

Στην Αττική οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20'-25' από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία).

Κατά τα λοιπά τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας, στο Σκαραμαγκά, στον Κηφισό, αλλά και κατά τόπους στις λεωφόρους Μεσογείων και Κηφισίας.

Έντονη κίνηση καταγράφεται και στους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά.

