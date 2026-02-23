Ρέθυμνο: Είδαν τους αστυνομικούς και πέταξαν την κοκαΐνη από το μπαλκόνι

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν χθες, Κυριακή, στο Ρέθυμνο, για κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το patris.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 41χρονος, ένας 26χρονος, ένας 22χρονος και μία 22χρονη βρίσκονταν σε σπίτι και τσακώνονταν, με αποτέλεσμα οι γείτονες να καλέσουν την αστυνομία.

Μόλις οι αρχές έφτασαν στο σημείο και τους είδαν οι νεαροί, πέταξαν από το μπαλκόνι συσκευασίες με ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί τα εντόπισαν και τα συνέλλεξαν, διαπιστώνοντας πως πρόκειται για τρεις συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 37,5 γραμμάρια κοκαΐνης και έτσι προχώρησαν στη σύλληψη των τεσσάρων ατόμων.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

