Τραμπ: Σχέδιο δύο σταδίων για το χτύπημα στο Ιράν - Πρώτα στοχευμένο πλήγμα

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σχέδιο δύο σταδίων για το Ιράν, ξεκινώντας με στοχευμένη επίθεση και ενδεχόμενη μεγαλύτερη στρατιωτική δράση για την ανατροπή του καθεστώτος.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να συναντηθούν στη Γενεύη για διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ εξετάζουν στρατιωτικές επιλογές σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Οι πιθανές επιθέσεις περιλαμβάνουν στόχους όπως τα κεντρικά γραφεία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, πυρηνικές εγκαταστάσεις και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει στους συμβούλους του ότι, εάν η διπλωματία ή οποιαδήποτε αρχική στοχευμένη επίθεση των ΗΠΑ δεν οδηγήσει το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, θα εξετάσει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης επίθεσης με στόχο την κατάρρευση του καθεστώτος της Τεχεράνης, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα New York Times.

Οι διαπραγματευτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να συναντηθούν στη Γενεύη την Πέμπτη προκειμένου να δοθεί διπλωματική λύση στο αδιέξοδο. Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τις στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τους συμβούλους του Τραμπ, αν και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι κλίνει προς μία πρώτη στοχευμένη επίθεση τις επόμενες ημέρες, με σκοπό να δείξει στους ηγέτες του Ιράν ότι πρέπει να παραιτηθούν από την δυνατότητα κατασκευής πυρηνικών όπλων.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει στην αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου James Brady στο Λευκό Οίκο για να μιλήσει στα μέλη των μέσων ενημέρωσης, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον. AP

Οι στόχοι που εξετάζονται περιλαμβάνουν από χτύπημα στα κεντρικά γραφεία του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έως τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων.

Σε περίπτωση που αυτά τα μέτρα δεν καταφέρουν να πείσουν την Τεχεράνη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον τότε ο Τραμπ δήλωσε στους συμβούλους του ότι θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επίθεσης αργότερα μέσα στο έτος, με στόχο την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ακόμη και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης υπάρχουν αμφιβολίες για το αν αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά με αεροπορικές επιδρομές. Στο παρασκήνιο Τεχεράνη και Ουάσινγκτον εξετάζουν μια νέα πρόταση για να βρεθεί διέξοδος.

Συγκεκριμένα συζητούν ένα πολύ περιορισμένο πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν προκειμένου η χώρα να πετύχει στόχους στην ιατρική έρευνα.

Αμερικανικό μαχητικό προσγειώνεται στο αεροπλανοφόρο Αβράαμ Λίνκολν ΑΡ

Πρώην αξιωματούχος Πενταγώνου: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για μεγάλη κινητοποίηση κατά του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε θέση να διεξάγουν μια στρατιωτική εκστρατεία με μεγάλη κινητοποίηση κατά του Ιράν, δήλωσε στο Fox News η πρώην ανώτερη αξιωματούχος του Πενταγώνου, Ντάνα Στρουλ.

«Ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος για μια παρατεταμένη, εξαιρετικά δυναμική εκστρατεία, εάν το διατάξει ο πρόεδρος Τραμπ, και επίσης έτοιμος να υπερασπιστεί τους συμμάχους και τους εταίρους του στη Μέση Ανατολή από τους πυραύλους του Ιράν», ανέφερε η Ντάνα Στρουλ, διευθύντρια ερευνών στο Washington Institute for Near East Policy.

Παράλληλα σημείωσε ότι η ανάπτυξη δύο αμερικανικών αεροπλανοφόρων των USS Gerald R. Ford και USS Abraham Lincoln, μαζί με αντιτορπιλικά, μαχητικά αεροσκάφη, αεροσκάφη ανεφοδιασμού έχει ενδυναμώσει τις επιθετικές και αμυντικές δυνατότητες των ΗΠΑ σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

«Δεν είναι θέμα στρατιωτικής ετοιμότητας, αλλά πολιτική απόφαση», είπε η Στρουλ, η οποία εξήγησε ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα εξαρτηθεί από τις εντολές του Ντόναλντ Τραμπ.

