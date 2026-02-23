Τραμπ: Σχέδιο δύο σταδίων για το χτύπημα στο Ιράν - Πρώτα στοχευμένο πλήγμα

Τι αναφέρει δημοσίευμα των New York Times για τις σκέψεις του Αμερικανού προέδρου

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Τραμπ: Σχέδιο δύο σταδίων για το χτύπημα στο Ιράν - Πρώτα στοχευμένο πλήγμα
Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σχέδιο δύο σταδίων για το Ιράν, ξεκινώντας με στοχευμένη επίθεση και ενδεχόμενη μεγαλύτερη στρατιωτική δράση για την ανατροπή του καθεστώτος.
  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να συναντηθούν στη Γενεύη για διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ εξετάζουν στρατιωτικές επιλογές σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.
  • Οι πιθανές επιθέσεις περιλαμβάνουν στόχους όπως τα κεντρικά γραφεία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, πυρηνικές εγκαταστάσεις και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.
Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει στους συμβούλους του ότι, εάν η διπλωματία ή οποιαδήποτε αρχική στοχευμένη επίθεση των ΗΠΑ δεν οδηγήσει το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, θα εξετάσει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης επίθεσης με στόχο την κατάρρευση του καθεστώτος της Τεχεράνης, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα New York Times.

Οι διαπραγματευτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να συναντηθούν στη Γενεύη την Πέμπτη προκειμένου να δοθεί διπλωματική λύση στο αδιέξοδο. Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τις στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τους συμβούλους του Τραμπ, αν και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι κλίνει προς μία πρώτη στοχευμένη επίθεση τις επόμενες ημέρες, με σκοπό να δείξει στους ηγέτες του Ιράν ότι πρέπει να παραιτηθούν από την δυνατότητα κατασκευής πυρηνικών όπλων.

Donald Trump

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει στην αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου James Brady στο Λευκό Οίκο για να μιλήσει στα μέλη των μέσων ενημέρωσης, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

AP

Οι στόχοι που εξετάζονται περιλαμβάνουν από χτύπημα στα κεντρικά γραφεία του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έως τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων.

Σε περίπτωση που αυτά τα μέτρα δεν καταφέρουν να πείσουν την Τεχεράνη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον τότε ο Τραμπ δήλωσε στους συμβούλους του ότι θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επίθεσης αργότερα μέσα στο έτος, με στόχο την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ακόμη και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης υπάρχουν αμφιβολίες για το αν αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά με αεροπορικές επιδρομές. Στο παρασκήνιο Τεχεράνη και Ουάσινγκτον εξετάζουν μια νέα πρόταση για να βρεθεί διέξοδος.
Συγκεκριμένα συζητούν ένα πολύ περιορισμένο πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν προκειμένου η χώρα να πετύχει στόχους στην ιατρική έρευνα.

ΗΠΑ στρατός μαχητικό

Αμερικανικό μαχητικό προσγειώνεται στο αεροπλανοφόρο Αβράαμ Λίνκολν

ΑΡ

Πρώην αξιωματούχος Πενταγώνου: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για μεγάλη κινητοποίηση κατά του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε θέση να διεξάγουν μια στρατιωτική εκστρατεία με μεγάλη κινητοποίηση κατά του Ιράν, δήλωσε στο Fox News η πρώην ανώτερη αξιωματούχος του Πενταγώνου, Ντάνα Στρουλ.

«Ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος για μια παρατεταμένη, εξαιρετικά δυναμική εκστρατεία, εάν το διατάξει ο πρόεδρος Τραμπ, και επίσης έτοιμος να υπερασπιστεί τους συμμάχους και τους εταίρους του στη Μέση Ανατολή από τους πυραύλους του Ιράν», ανέφερε η Ντάνα Στρουλ, διευθύντρια ερευνών στο Washington Institute for Near East Policy.

Παράλληλα σημείωσε ότι η ανάπτυξη δύο αμερικανικών αεροπλανοφόρων των USS Gerald R. Ford και USS Abraham Lincoln, μαζί με αντιτορπιλικά, μαχητικά αεροσκάφη, αεροσκάφη ανεφοδιασμού έχει ενδυναμώσει τις επιθετικές και αμυντικές δυνατότητες των ΗΠΑ σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

«Δεν είναι θέμα στρατιωτικής ετοιμότητας, αλλά πολιτική απόφαση», είπε η Στρουλ, η οποία εξήγησε ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα εξαρτηθεί από τις εντολές του Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:57ΚΟΣΜΟΣ

Γενικός γραμματέας ΟΗΕ: «Το κράτος δικαίου συνθλίβεται από τον νόμο του ισχυρότερου»

11:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει η πλατφόρμα στις 16 Μαρτίου - Πώς θα πάρετε την έκπτωση

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν τεράστιες υπόγειες δομές κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δηλώσεις Γεωργιάδη για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Θα ξαναπάω στο νοσοκομείο - Λάθος που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό»

11:29LIFESTYLE

Χαμός στο Survivor με τον Σηφάκη και συμπαίκτριές του

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Είδαν τους αστυνομικούς και πέταξαν την κοκαΐνη από το μπαλκόνι

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο ορειβάτη

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σχέδιο δύο σταδίων για το χτύπημα στο Ιράν - Πρώτα στοχευμένο πλήγμα και αμέσως μετά μεγαλύτερη επίθεση

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 64χρονου που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ - Παραμένει άφαντος

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Μενίδι - Ζημιές και σε αυτοκίνητο

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ξυλοκοπήθηκε από τον γείτονά του ενώ κρατούσε το παιδί του - Υπέστη κάταγμα κρανίου το μωρό

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Όλες οι αλλαγές στη θητεία: Ολοκληρωμένη εκπαίδευση, νέα μηνιαία αποζημίωση και τοποθετήσεις

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε Οδησσό και Ζαπορίζια

10:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ σταματούν από την Τρίτη την είσπραξη δασμών που κρίθηκαν παράνομοι

10:10WHAT THE FACT

Οι γάτες έχουν εννιά ζωές; Αλήθεια ή μύθος; Επιστήμονες απαντούν

10:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις (23/02): Πού θα δείτε το Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ποιος ήταν ο βαρόνος των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο», που σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έψησαν λαγάνα δύο μέτρων και 130 κιλών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη: 20 Ρομά ισοπέδωσαν περίπτερο και τραυμάτισαν πατέρα και γιο

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Η κολοσσιαία θερμική λίμνη «Νευρών» στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας και η παραχώρησή της στα Τίρανα

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Νηπιαγωγός πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα για να μην χάσει τη θέση της - Βίντεο

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Άναψε φωτιές το «εξάγωνο συμμαχιών» του Νετανιάχου στη Μεσόγειο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 64χρονου που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ - Παραμένει άφαντος

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σχέδιο δύο σταδίων για το χτύπημα στο Ιράν - Πρώτα στοχευμένο πλήγμα και αμέσως μετά μεγαλύτερη επίθεση

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει σε μετρό και τραμ από αυτή την εβδομάδα

12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αυτός είναι ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι - Χτύπησε ανελέητα τη μητέρα - Βίντεο

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δηλώσεις Γεωργιάδη για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Θα ξαναπάω στο νοσοκομείο - Λάθος που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό»

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Είδαν τους αστυνομικούς και πέταξαν την κοκαΐνη από το μπαλκόνι

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

11:29LIFESTYLE

Χαμός στο Survivor με τον Σηφάκη και συμπαίκτριές του

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική θύελλα για το βίντεο Γεωργιάδη από τη Νίκαια - «Τραμπούκο» τον αποκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, παραίτηση ζητά η ΝΕΑΡ

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ