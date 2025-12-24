Εορταστικό ωράριο: Τελευταία ευκαιρία για τα Χριστουγεννιάτικα ψώνια - Τι ώρα κλείνουν τα εμπορικά

Οι καταναλωτές πραγματοποιούν τα τελευταία ψώνια για το γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων, καθώς τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν με εορταστικό ωράριο, από τις 09:00 έως τις 18:00.

​Το ίδιο ωράριο ισχύει για τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρονικών ειδών, παιχνιδιών και δώρων. Η Βαρβάκειος αγορά παραμένει ανοιχτή, ενώ τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, συνήθως από τις 08:00 έως τις 21:00, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

​

Τα εμπορικά κέντρα (malls) θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00, με συνεχή παρουσία καταστημάτων, χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας. Οι φούρνοι και τα αρτοποιεία θα λειτουργήσουν από τις 06:00 έως τις 14:00 ή 15:00.

Αναλυτικά:

Καταστήματα λιανικής: 09:00 – 18:00.

Σούπερ μάρκετ: 09:00 – 18:00 και ανάλογα με την αλυσίδα, κάποια μπορεί να ανοίγουν νωρίτερα (π.χ. 08:00) ή να κλείνουν λίγο αργότερα (π.χ. 20:00).

Εμπορικά κέντρα (malls): 09:00 – 18:00, ενώ, χώροι εστίασης μπορεί να παραμείνουν ανοικτοί λίγο παραπάνω.

Φούρνοι / αρτοποιεία: 06:00 – 14:00 ή 15:00, αλλά μπορεί να κλείσουν νωρίτερα αν εξαντληθούν τα προϊόντα.

Σημειώνεται ότι αύριο Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου και 26 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Συνιστάται στους πολίτες να ελέγχουν τον επίσημο ιστότοπο ή τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της εκάστοτε αλυσίδας για το ακριβές ωράριο λειτουργίας του καταστήματος της περιοχής τους, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την εορταστική περίοδο

Αλλαγές θα υπάρξουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τις ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

Πιο συγκεκριμένα , σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ κατά τις ημέρες αργίας 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025 καθώς και 01 και 06 Ιανουαρίου 2026, θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών για τα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας , καθώς και για τα τρόλεϊ.

Στις 02/01/2026 και 05/01/2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας , καθώς και στα τρόλεϊ.

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις συχνότητες διέλευσης των συρμών για κάθε μέσο μεταφοράς