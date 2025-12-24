Εορταστικό ωράριο: Τελευταία ευκαιρία για τα Χριστουγεννιάτικα ψώνια - Τι ώρα κλείνουν τα εμπορικά

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την εορταστική περίοδο

Newsbomb

Εορταστικό ωράριο: Τελευταία ευκαιρία για τα Χριστουγεννιάτικα ψώνια - Τι ώρα κλείνουν τα εμπορικά
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι καταναλωτές πραγματοποιούν τα τελευταία ψώνια για το γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων, καθώς τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν με εορταστικό ωράριο, από τις 09:00 έως τις 18:00.

​Το ίδιο ωράριο ισχύει για τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρονικών ειδών, παιχνιδιών και δώρων. Η Βαρβάκειος αγορά παραμένει ανοιχτή, ενώ τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, συνήθως από τις 08:00 έως τις 21:00, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Τα εμπορικά κέντρα (malls) θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00, με συνεχή παρουσία καταστημάτων, χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας. Οι φούρνοι και τα αρτοποιεία θα λειτουργήσουν από τις 06:00 έως τις 14:00 ή 15:00.

Αναλυτικά:

  • Καταστήματα λιανικής: 09:00 – 18:00.
  • Σούπερ μάρκετ: 09:00 – 18:00 και ανάλογα με την αλυσίδα, κάποια μπορεί να ανοίγουν νωρίτερα (π.χ. 08:00) ή να κλείνουν λίγο αργότερα (π.χ. 20:00).
  • Εμπορικά κέντρα (malls): 09:00 – 18:00, ενώ, χώροι εστίασης μπορεί να παραμείνουν ανοικτοί λίγο παραπάνω.
  • Φούρνοι / αρτοποιεία: 06:00 – 14:00 ή 15:00, αλλά μπορεί να κλείσουν νωρίτερα αν εξαντληθούν τα προϊόντα.

Σημειώνεται ότι αύριο Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου και 26 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Συνιστάται στους πολίτες να ελέγχουν τον επίσημο ιστότοπο ή τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της εκάστοτε αλυσίδας για το ακριβές ωράριο λειτουργίας του καταστήματος της περιοχής τους, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την εορταστική περίοδο

Αλλαγές θα υπάρξουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τις ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

Πιο συγκεκριμένα , σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ κατά τις ημέρες αργίας 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025 καθώς και 01 και 06 Ιανουαρίου 2026, θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών για τα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας , καθώς και για τα τρόλεϊ.

Στις 02/01/2026 και 05/01/2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας , καθώς και στα τρόλεϊ.

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις συχνότητες διέλευσης των συρμών για κάθε μέσο μεταφοράς

meso.jpg
meso1.jpg
meso2.jpg
meso3.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:12ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Επενδύσεις 93 δισ. ευρώ για «ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων» την επόμενη δεκαετία

16:03WHAT THE FACT

Οχάιο: Άγιος Βασίλης συνελήφθη για υπερβολική ταχύτητα - Βίντεο

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους στην Τουρκία: Η αεροσυνοδός Μαρία Παππά ανάμεσα στα θύματα - Πού εστιάζουν οι έρευνες

15:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωσε Οσμάν ο Λεσόρ - Υπόκλιση και από Euroleague

15:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας το επόμενο 48ωρο - Πώς θα ρίξει «αυλαία» το 2025

15:35ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης: Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις αυτή την ώρα

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τελευταία ευκαιρία για τα Χριστουγεννιάτικα ψώνια - Τι ώρα κλείνουν τα εμπορικά

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αθήνα - Μεγάλα προβλήματα στη λεωφόρο Πεντέλης

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κατασχέθηκαν πάνω από 435 κιλά κοκαΐνης αξίας 70 εκατομμυρίων ευρώ

14:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Ρεμπέτικο σε 70x100 - Στα εγκαίνια της έκθεσης του περιοδικού gr design

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» μετά την κατάσχεση πετρελαιοφόρων

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Η ηλιακή λέμβος του Χέοπα θα συντηρηθεί ενώπιον κοινού

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Χριστούγεννα στον βυθό: Από τη Βραζιλία μέχρι την Κύπρο οι Άγιοι Βασίληδες ευχήθηκαν φορώντας... βατραχοπέδιλα

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Θα θέσει και πάλι σε λειτουργία τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στον κόσμο

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αγνοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Άμστερνταμ - Βερολίνο με 10 ευρώ: Ολλανδική startup αλλάζει τα ταξίδια με τρένο το 2026

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: Ο πρόεδρος Μπουκέλε απειλεί να απελευθερώσει τους Βενεζουελανούς που απέλασαν οι ΗΠΑ από φυλακή ύψιστης ασφαλείας

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ευχές της για τα Χριστούγεννα - «Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις ΗΠΑ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:54ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους στην Τουρκία: Η αεροσυνοδός Μαρία Παππά ανάμεσα στα θύματα - Πού εστιάζουν οι έρευνες

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αγνοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

15:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας το επόμενο 48ωρο - Πώς θα ρίξει «αυλαία» το 2025

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αθήνα - Μεγάλα προβλήματα στη λεωφόρο Πεντέλης

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη που βγήκε για να πει τα κάλαντα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μικρός ήρωας από την Κρήτη συγκινεί και στέλνει μηνύματα ζωής

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Διευθετήθηκαν τα τρακτέρ στη Νίκαια», λέει ο εκπρόσωπος των αγροτών στο Newsbomb

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις αυτή την ώρα

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τελευταία ευκαιρία για τα Χριστουγεννιάτικα ψώνια - Τι ώρα κλείνουν τα εμπορικά

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

15:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωσε Οσμάν ο Λεσόρ - Υπόκλιση και από Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ